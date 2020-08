Creme per smagliature: come utilizzarle, quali sono le più efficaci

Siete alla ricerca di creme per smagliature davvero efficaci? Sono davvero tanti i prodotti realizzati proprio per contrastare la formazione di smagliature bianche e rosse. Scegliere quella giusta è abbastanza complicato, tra i tantissimi brand presenti in commercio. Per tale motivo, abbiamo scelto di indicarvi qualche consiglio per prendere la scelta adatta alle vostre esigenze. Tenendo conto di questi dettagli, riuscirete sicuramente a trovare la crema per smagliature che più fa per voi.

CREME SMAGLIATURE: COME E QUANDO INIZIARE A UTILIZZARLE

Le creme per smagliature rappresentano uno dei rimedi più efficaci per combattere questo problema. Ovviamente precisiamo che non sono in grado di compiere miracoli! Il loro scopo è quello di anticipare la formazione di questi inestetismi. Infatti, la crema va applicata appena compare il problema, cercando di mantenere la pelle idratata. Solitamente le smagliature si presentano quando c’è un cambiamento importante del peso, in quanto la pelle in questi casi perde elasticità. Le zone in cui generalmente si formano sono glutei, cosce, fianchi, pancia e seno. Ma quando bisogna agire con le creme anti smagliature? Il consiglio è quello di applicarle quando sono ancora rosse, ovvero nella fase iniziale. Quando appaiono ormai bianche si è in una fase avanzata, difficile da trattare. Non solo, il consiglio è anche quello di essere costanti, se avete intenzione di prevenire questo disturbo. Alle donne in gravidanza è consigliato iniziare a utilizzare già dai primi mesi di gestazione, al fine di non ritrovarsi in una situazione difficile da gestire. Le smagliature rappresentano un problema che manda in confusione tantissime donne in tutto il mondo. Bisogna sì prevenire questo inestetismo, ma imparare anche a conviverci senza sentirsi in imbarazzo. Basti pensare che ormai sono diversi i volti noti che non le nascondono più, come fece lo scorso anno l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta, la quale lanciò un messaggio molto importante.

CREMA ANTI SMAGLIATURE: ECCO COME AGISCE SULLA PELLE

Come agisce una crema per smagliature efficace?

punta a rimuovere le cellule morte in superficie, in quanto i principi elasticizzanti penetrano nel derma. Pertanto, è bene che contengano delle sostanze esfolianti;

deve possedere un’azione idratante, molto importante per rigenerare la pelle;

deve stimolare la produzione di elastina e collagene dall’interno con gli estratti vegetali.

Per compiere queste azioni devono contenere determinati ingredienti:

retinolo, utile per contrastare le smagliature rosse e per riparare le fibre di collagene danneggiate. Questa sostanza, però, non va utilizzata durante la gravidanza;

acido glicolico, in quanto contiene un potere esfoliante, aiuta a eliminare le cellule morte e a stimolare la sintesi delle fibre di collagene;

acido salicilico, poiché rende la pelle più levigata;

acido lattico per stimolare il derma;

resorcinolo acetato, utile per rendere la cute ambrato e per nascondere, appunto, gli inestetismi.

QUALI SONO LE CREME PER SMAGLIATURE PIÙ EFFICACI : LE MIGLIORI MARCHE

Quali sono, invece, le marche migliori di creme per smagliature? Tra le più acquistate, vi consigliamo la crema Rilastil, in grado di prevenire e contrastare questi inestetismi. Questo prodotto è utile anche per le donne in gravidanza.





















Molto utilizzato è anche Bio Oil, che possiede un potere molto idratante. Vi segnaliamo anche Lierac e Iodase.

