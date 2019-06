Rosa Perrotta perfetta con smagliature e qualche chilo in più lancia un messaggio importante per tutte le donne

Tra pochi giorni Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione potranno finalmente abbracciare il piccolo Domenico, che dovrebbe nascere per la fine del mese. L’ex tronista di Uomini e Donne continua a raccontare sui social, a tutte le persone che la seguono con affetto, il suo periodo da futura mamma. Dopo i primi mesi particolarmente problematici, adesso le cose vanno meglio per Rosa che si diverte al mare e prende il sole con il suo pancione in bella vista in questi giorni di caldo africano. Mostrando il suo corpo, trasformato per questa gravidanza, la Perrotta lancia un bellissimo messaggio per tutte le donne, per tutte le future mamme e non solo.

IL MESSAGGIO DI ROSA PERROTTA ALLE DONNE : DONARE LA VITA E’ UN GESTO DI GRANDE CORAGGIO

Con le sue parole Rosa ricorda quando sia fondamentale il ruolo della donna che può donare la vita cambiando quella di molte persone che stanno intorno a lei, in primis la propria. E poco importa se ci sono dei chili in più, delle smagliature, veder venire al mondo la propria creatura farà dimenticare tutto quello che si è superato per arrivare al grande giorno!

Qualche smagliatura sui fianchi,

qualcuna sotto al seno,

pesante,gonfio.

Il mio corpo è cambiato,

proprio come il vostro.

Proprio come cambia il corpo di una madre.

Io non sono perfetta,

nessuno lo è.

Non pensate di essere peggiori di nessuno.

Siete splendide,

ognuno a modo vostro.

E noi tutte siamo coraggiose,

perché donare la vita,

è sempre un gesto di grande coraggio.

Facciamo il nostro più sincero augurio a Rosa e a Pietro che di sicuro saranno due bravissimi genitori! Per il momento la coppia ha deciso di rimandare il matrimonio ma, come ha raccontato Rosa a Pomeriggio Cinque, subito dopo la nascita del piccolo Domenico, riprenderanno i preparativi per organizzare il grande giorno.

