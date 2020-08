Deodoranti intimi: tutto quello che c’è da sapere

Una novità nel settore della cosmesi vaginale sono i deodoranti intimi. Stiamo parlando di una vera propria svolta per il benessere vaginale, ma a cosa servono? Molte di voi si staranno chiedendo, appunto, qual è lo scopo del loro utilizzo. Abbiamo pensato bene di indicarvi tutto quello che c’è da sapere sui deodoranti intimi attraverso questa guida. Sicuramente questi prodotti rappresentano una soluzione innovativa ed efficace per prendersi cura delle parti intime di una donna. Vediamone ora insieme i dettagli.

DEODORANTI INTIMI: COSA SONO E A COSA SERVONO

I deodoranti intimi sono diventati grandi protagonisti nella cosmesi vaginale. Tra le priorità più importanti di una donna, sicuramente la salute vaginale occupa una posizione rilevante. Infatti, è davvero fondamentale prendersi cura della vagina e, in questi ultimi anni, sono stati progettati vari prodotti per rispettare questa esigenza. Tra questi troviamo, appunto, i deodoranti intimi che possono svolgere varie azioni:

eliminano i cattivi odori;

contribuiscono a creare un ambiente sano nella zona intima;

rendono fresca e pulita questa parte del corpo.

Pertanto, non hanno come scopo solo quello di eliminare i cattivi odori, ma possono anche dare un contributo per quanto riguarda la salute della vagina. In estate sono diventati per moltissime donne dei veri e propri must have.

COME SI USANO I DEODORANTI INTIMI: LA GUIDA E I CONSIGLI DA TENERE A MENTE PER LA SALUTE VAGINALE

Come si usano, dunque, i deodoranti intimi? Questa valida soluzione contro i cattivi odori, ha un’azione neutralizzante che garantisce il benessere delle parti intime. In questo modo, riuscirete a contrastare quel senso di insicurezza che vi perseguita quando percepite un odore sgradevole dalla zona vaginale. È necessario, però, sapere che non bisogna esagerare quando ci si prende cura delle parti intime. Il motivo? La vagina è caratterizzata da un efficace sistema autopulente: grazie alle sue naturali secrezioni e alla presenza di batteri buoni, ha la capacità di eliminare quelli cattivi. In questo modo, riesce a mantenersi, in autonomia, in perfetta salute. Ed è proprio questo il motivo per cui è importante non esagerare con questi prodotti, altrimenti rischierete di alterare il pH della flora batterica. Evitate, dunque, di lavarla troppo spesso. Utilizzate, invece, detergente e deodoranti intimi privi di parabeni e alcool. Ricordate, inoltre, di prestare attenzione alla pulizia corretta degli indumenti intimi, utilizzando prodotti adeguati, per mantenere la salute vaginale.

