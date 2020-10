Evelina Flachi torna dalla Clerici: come rafforzare le difese immunitarie con il glutatione e gli altri consigli

Gran ritorno oggi di Evelina Flachi accanto ad Antonella Clerici e subito con l’ottima ricetta del salmone al forno nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Tanti i consigli che la dottoressa Flachi ha suggerito, come rafforzare le difese immunitarie mangiando nel modo giusto e le cose giuste. La varietà nelle scelte alimentari è il primo consiglio della nutrizionista che ripete che abbiamo la fortuna di seguire la dieta mediterranea, quindi niente di meglio che variare ciò che portiamo in tavola. Il secondo consiglio riguarda l’equilibrio tra i nutrienti: carboidrati, proteine e grassi ma bisogna badare sempre alla quantità. Quindi non esageriamo, infatti la moderazione è il terzo consiglio: “Perché in assoluto non c’è un cibo che possa fare bene o male”.

EVELINA FLACHI CI CONSIGLIA COME RAFFORZARE LE DIFESE IMMUNITARIE

E’ in arrivo l’inverno e purtroppo arriverà anche l’influenza e mai come in questo periodo vorremmo essere tutti più forti. I consigli di Evelina Flachi di certo possono contribuire. Sono le regole della sana alimentazione e quindi sono necessarie 5 porzioni di frutta e verdura al giorno scegliendo soprattutto le verdure colorate “perché i pigmenti rappresentano anche sostanze protettive ma è la proteina del glutatione, presente nelle nostre cellule, che ci difende dagli attacchi dei radicali liberi”: Possiamo trovare il glutatione nei cibi, contenuto oltre che nelle verdure anche nei latticini e nel pesce, anche quello un po’ grasso come il salmone per esempio. Infatti, arriva la ricetta del salmone al forno a cui aggiungiamo anche semi di zucca e frutta secca, il condimento perfetto e ovviamente la cottura giusta. Evelina Flachi aggiunge anche il contorno che fa bene, un’insalata che definisce una vera miniera.

Speriamo che l’adorabile nutrizionista sia spesso presente nel bosco e nella cucina di Antonella Clerci per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno con ricette e tutti i preziosi consigli che possono apparire semplici ma che la vita frenetica spesso mette da parte.