Con la dieta delle diete Rosanna Lambertucci consiglia cosa mangiare

La prima colazione proteica è il primo passo versa una dieta giusta come consigliato da Rosanna Lambertucci nel libro La dieta delle diete. Ospite a Oggi è un altro giorno prima di raccontare un po’ della sua vita, del suo passato, la Lambertucci ha suggerito quale potrebbe essere la colazione migliore e cosa mangiare nel resto della giornata, o meglio l’importanza di abbinare i cibi. Serena Bortone interessata come tutti all’argomento dieta per dimagrire e per stare bene in salute, ha chiesto una giornata tipo. Cosa mangia Rosanna Lambertucci per essere sempre in gran forma? Tutto inizia proprio dalla prima colazione, dovremmo imparare tutti a farla nel modo giusto perché la maggior parte degli italiani la sbaglia.

ROSANNA LAMBERTUCCI: “GLI ZUCCHERI SONO IL NOSTRO GRANDE NEMICO”

Un gran dispiacere per la conduttrice di Oggi è un altro giorno e non solo per lei. “Impariamo a fare la prima colazione proteica. Gli zuccheri sono il nostro grande nemico” è la sentenza della Lambertucci che però dà anche un’alternativa a chi proprio non riesce a mangiare pesce, carne, uova o prosciutto al mattino.

“Una belle fetta di pane non di farina raffinata, ben tostato per togliere tutta la quota di lievito, aggiungiamo sopra una cucchiaiata di olio extravergine di oliva ed è la migliore prima colazione”. E’ il modo con cui Rosanna Lambertucci inizia la sua giornata quando sa che sarà particolarmente impegnativa. E’ quindi un carico di energia che fa bene e non appesantisce. Ci proviamo?

“E’ necessario imparare anche a combinare gli alimenti insieme, per esempio la sera un piatto di pasta ma con un condimento adatto per quell’ora e per condire la pasta”. Per il resto rimanda al suo libro La dieta delle diete per sostenere nel modo giusto il nostro organismo grazie agli alimenti e soprattutto alle giuste combinazioni.