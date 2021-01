Lo scrub alla lavanda da fare in casa: benefici per il corpo

Se avete bisogno di curare la vostra pelle e di rilassarvi un po’, potete pensare ad uno scrub alla lavanda. In periodi di grande stress, prendersi cura del proprio corpo aiuta anche la mente e lo scrub fatto in casa può essere davvero un tocca sana, se poi amate la lavanda, il nostro consiglio di oggi sarà certamente perfetto.

Lo scrub è un prodotto molto utile ed interessante per la cura della pelle del corpo e la lavanda rende il tutto ancora migliore perché porta dei benefici importanti. Oltre a pulire molto bene la pelle, serve soprattutto a chi ha la pelle un po’ oleosa perché la rende molto meno lucida tendendo quindi ad eliminare questo problema. Come abbiamo anticipato, la lavanda aiuta molto il rilassamento e il relax e dunque potete fare il trattamento durante una giornata dura o in cui avete bisogno di un po’ di pace.

Come si può fare lo scrub alla lavanda in casa? Ecco qualche buon consiglio

Se volete fare uno scrub alla lavanda ma non ne avete uno in casa, dovete sapere che è molto semplice poterne farne uno da soli. Tanto per cominciare dovete adoperarvi con olio di cocco e zucchero. Serviranno una tazza del primo e due del secondo da mescolare tra di loro. Dopo si potrà aggiungere la lavanda in gocce di olio essenziale, ne andranno bene circa dodici. A questo punto bisognerà mescolare di nuovo tutto il composto.

Come applicare lo scrub alla lavanda sul corpo?

Prima di applicare lo scrub sulla pelle è molto importante averla bagnata, più che altro umida. Lo scrub alla lavanda va applicato sulla pelle facendo un massaggio. Bisognerà poi lasciarlo sul corpo per circa cinque minuti. Dopo potete lavare la pelle. In questo senso è importante che l’acqua sia tiepida. Per completare questo trattamento potete anche idratare la pelle con una crema specifica. Se avete fatto lo scrub da soli e non lo avete utilizzato tutto, dovete ricordarvi di conservarlo bene in frigorifero in un contenitore ermetico di vetro. In questo modo potrete utilizzarlo altre volte senza rovinarlo.

Non ci resta che augurarvi di passare qualche minuto di totale benessere grazie a questo magnifico scrub alla lavanda, assolutamente da fare in casa.