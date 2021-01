Body polish: che cos’è questo trattamento per la pelle

Probabilmente vi sarà capitato di sentire parlare di body polish. Ma di che cosa si tratta? Il body polish è un trattamento per la pelle del corpo che ha un effetto esfoliante. Questo particolare metodo aiuta le cellule a rigenerarsi oltre che stimolare la circolazione. Il body polish è molto importante per l’assunzione di creme o prodotti specifici per il corpo perché la pelle è ‘pronta’ a ricevere questi trattamenti. Questa tecnica si pratica principalmente presso un centro adeguato che può essere estetico oppure una spa ma è possibile anche farlo direttamente in casa propria. Scopriamolo meglio.

Il body polish per la cura della pelle del corpo: come si fa e come funziona

Se avete intenzione di fare il trattamento body polish da soli in casa, vi diamo subito qualche buon consiglio. Prima di iniziare è fondamentale fare un bagno con acqua calda, va bene pure una doccia. Questo serve per aprire i pori. Dopo bisogna applicare un olio sulla pelle per idratarla al meglio. Non è obbligatorio ma sicuramente è un aspetto che aiuta molto il trattamento. Poi è il momento di mettere sul corpo l’esfoliante scelto. Bisognerà massaggiare molto bene, magari aiutandosi con un guanto specifico in tutte le parti del corpo interessante da questo tipo di trattamento.

Body polish in casa: ecco come fare con i consigli semplici e veloci

Dopo aver fatto tutti i procedimenti sopra elencati, bisogna fare una nuova doccia per togliere il prodotto esfoliante. Per migliorare il body polish si può utilizzare successivamente una buona crema per la pelle per l’idratazione. C’è sicuramente da specificare che se vi recate presso un negozio specifico potete anche acquistare un composto già pronto che serve proprio per il trattamento del body polish. In questo modo sarà senz’altro più semplice eseguire il trattamento con pochi passaggi veloci e decisamente più pratici.