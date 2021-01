Lampade di sale: hanno davvero proprietà benefiche?

Le lampade di sale sono particolari tipologie di lampada che vengono realizzate utilizzando salgemma proveniente dall’Himalaya. Generalmente, presentano una forma piramidale o cilindrica. I cristalli di sale sono, solitamente, di color rosa e il sale in questione si forma in modo assolutamente naturale dopo un lungo periodo di tempo.

Vi sono numerosi modelli in commercio, tra i quali puoi scegliere a seconda delle tue preferenze: puoi scegliere il modello per te ideale, della forma che preferisci, considerando anche il luogo in cui dovrai posizionare la lampada di sale.

Le lampade di sale da illuminazione sono particolarmente apprezzate non solo per la loro estetica, ma anche in quanto svolgono una serie di funzioni benefiche. Queste particolari lampade, oltre ad avere un design accattivante in grado di creare un’atmosfera magica, sono apprezzate per le loro proprietà benefiche, che consentono di migliorare sensibilmente il tuo umore e la tua salute.

In questo articolo verranno analizzate le 5 principali proprietà e funzioni benefiche offerte dalle lampade di sale delle quali tu puoi giovare.

Primo beneficio: Assorbe l’umidità

Uno dei principali benefici di tali lampade si riscontra nella loro capacità naturale di assorbire l’umidità. Queste particolari lampade sono, infatti, indicate e consigliate per gli ambienti particolarmente umidi tra i quali, ad esempio, cantine o soffitte.

Le lampade di sale, inoltre, durante il loro funzionamento emettono ioni negativi i quali contribuiscono a purificare l’aria che respiri all’interno degli ambienti della tua casa. Questo particolare effetto benefico contribuisce in modo significativo a ridurre l’inquinamento elettromagnetico, consentendoti di poter vivere in un ambiente sicuro e salutare.

In ragione di tale effetto benefico, ti consiglio di provare tali lampade di sale anche in ambienti non umidi, quali la tua camera da letto o il tuo ufficio.

Secondo beneficio: migliorano il tuo umore e stimolano il tuo sistema immunitario

Le lampade di sale, grazie all’emissione di ioni contribuiscono sensibilmente a rafforzare il tuo sistema immunitario. Il tuo sistema immunitario viene, infatti, rafforzato grazie agli ioni emessi dalla lampade di sale e dall’esposizione del tuo organismo ai benefici del cristallo di sale, il quale avviene mediante le tue vie aeree.

L’esposizione alla lampada di sale contribuisce a migliorare sensibilmente il tuo umore, come anticipato in precedenza il particolare design di questa lampada crea un’atmosfera magica e rilassante nella stanza, tale da farti provare delle sensazioni di gioia e felicità.

Questo particolare effetto benefico è possibile grazie alla cromoterapia, attraverso la quale tu puoi contrastare le sensazioni di malumore o malessere specie se queste ultime siano causate da situazioni di stress o di ansia.

Terzo beneficio: migliorano la tua concentrazione

Le lampade di sale rappresentano una soluzione ideale per incrementare la tua produttività e la tua concentrazione. Il loro particolare design rilassante consente, infatti, di ridurre le tue tensioni e, contemporaneamente, di migliorare la tua capacità di concentrazione e creatività. Per poter giovare appieno di tale effetto benefico ti consiglio di posizionare la lampada di sale nel tuo ufficio o sulla tua scrivania.

Quarto beneficio: contribuiscono ad aiutare chi soffre di allergie

Grazie all’emissione di ioni, le lampade di sale contribuiscono a purificare l’aria che respiri e, pertanto, queste ultime possono aiutare in modo concreto ed efficace coloro i quali soffrono di allergie tra le quali, ad esempio, si possono citare le allergie ai pollini, agli acari o ai peli dei tuoi animali.

Questo effetto benefico è possibile grazie alle particolari proprietà dei cristalli di sale.

Quinto beneficio: aiutano a attenuare ansie e stress

Le lampade di sale emettono generalmente una luce arancione la cui gradazione varia a seconda del modello e della forma della lampada di sale.

Questa particolare tonalità di arancione contribuisce a creare un’atmosfera rilassante, riducendo lo stress e la tensione accumulata e attenuando disturbi di tipo emotivo. Questi effetti benefici sono possibili grazie alla già citata cromoterapia.

Oltre che ad essere ideali negli uffici lavorativi, ti consiglio, se soffri di insonnia, di posizionare la lampada di sale nella camera in cui dormi: la luce soffusa generata dalla lampada migliora sensibilmente la qualità del tuo riposo, aiutandoti a ritrovare un sonno rigenerante.