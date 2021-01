La doppia mascherina funziona davvero per difendersi in modo ancora più efficace dal Coronavirus? La questione da tempo è dibattuta: c’è chi dice che usare due mascherine invece che una sia di aiuto per aumentare la protezione dal virus, c’è chi invece dice che già una è sufficiente. E gli esperti cosa pensano al riguardo? La doppia mascherina funziona davvero? Scopriamo i pareri più illustri di coloro che, ogni giorno, studiano il Covid 19 e i modi più efficaci per arginare questo virus che, da un anno ormai, sta imperversando in giro per il mondo.

Doppia mascherina, funziona davvero? I pareri degli esperti



Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive, è stato molte volte ospite in trasmissioni italiane in cui si parlava di Coronavirus.

E’ convinto del fatto che la doppia mascherina davvero possa proteggere di più nei confronti del Covid e, per questo motivo, “spinge” per il suo utilizzo: “Probabilmente aiuta, è semplicemente logico che possa essere più efficace per proteggere dal virus e dalle sue varianti“. E Giorgio Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino e alla Queensland University of Technology di Brisbane (Australia), aggiunge qualche dettaglio in più per far capire meglio perché la doppia mascherina può davvero rivelarsi utile: “Il doppio mascheramento può aiutare a colmare eventuali spazi vuoti. La protezione data dalle mascherine è completa se le mascherine assolvono ai requisiti di filtrazione e aderenza al volto: per bloccare le goccioline di grandi dimensione l’aderenza perfetta non serve, ma le goccioline piccole sfuggono dai bordi. La mascherina deve sigillare il viso. Ecco allora che può essere una buona idea provvedere alla capacità filtrante con una mascherina chirurgica o FFP2 e all’aderenza al volto con una mascherina di stoffa messa sopra“.

L’esperto fa poi una piccola precisazione anche sul tessuto della mascherina di stoffa: “Se si riesce ad aggiungere un tessuto che in qualche modo fa aderire meglio le mascherine, si raggiunge una protezione che arriva anche al 90 per cento“. Insomma la doppia mascherina può davvero assicurare una protezione più alta dal Covid 19.

Nel dubbio, pur in assenza di prove certe, il consiglio è dunque quello di indossare una mascherina chirurgica o FFP2 e sopra una di stoffa che aderisca perfettamente al volto. In questo modo, stando al parere degli esperti, ci si protegge in modo più efficace dal Covid.