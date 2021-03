Sollevare lo sguardo è importante per mantenere un viso fresco e brillante. D’altronde lo sguardo è davvero molto importante, ecco perché è importante curarlo per combattere al meglio i segni del tempo che passa. Ci sono alcuni esercizi che, se eseguiti ogni giorno con costanza, aiutano a sollevare lo sguardo in modo davvero molto efficace. Si tratta di esercizi fai da te da poter fare a casa in tutta tranquillità. Pochi minuti saranno sufficienti per garantire discreti risultati e un viso più luminoso. A una condizione, però: gli esercizi vanno eseguiti ogni giorno, con grande costanza.

Ginnastica facciale, elisir di giovinezza

Allenare i muscoli del viso è una delle mosse più indovinate per mantenere elasticità e flessibilità nel corso degli anni quando la pelle comincia a farsi meno fresca. La ginnastica facciale è utile anche per curare al meglio lo sguardo. Come eseguire gli esercizi al meglio? Ecco di seguito i 3 più semplici e allo stesso tempo efficaci.

3 esercizi fai da te per sollevare lo sguardo

Ma vediamo nel dettaglio questi tre esercizi che ci possono essere davvero molto utili per sollevare lo sguardo. Proviamoci!

Esercizio 1

Posizionare il dito medio di entrambe le mani sotto ogni sopracciglio e appoggiare sul viso i palmi delle mani. Portare le sopracciglia prima verso l’alto e poi verso l’esterno mentre gli occhi rimangono aperti e mantenere la posizione per circa 5 secondi. Quindi spingere le sopracciglia verso il basso contro le dita e tenere la posizione per altri 5 secondi. Ripetere l’operazione tre volte per consentire ai muscoli di rafforzarsi.

Esercizio 2

Tenendo gli occhi aperti, tenere la testa dritta e guardare davanti. La testa va tenuta ferma immobile, e occorre guardare in alto per qualche secondo. Ripetere l’esercizio mentre si guarda verso il basso. Ripetere l’operazione per sei volte in totale. Una volta finito di guardare in alto e in basso, occorre provare a guardare a destra e a sinistra. Sopracciglia, come averle folte in fretta con i rimedi migliori

Esercizio 3

Chiudere gli occhi e sollevare entrambe le sopracciglia il più possibile. Tenere la posizione per 5 secondi e ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte.

Basteranno davvero pochi minuti al giorno, insomma, per assicurarsi uno sguardo più luminoso e giovanile. Gli esercizi di ginnastica facciale aiutano infatti ad allenare i muscoli del viso contrastando in modo efficace le rughe. E anche gli occhi ne guadagnano, perché grazie a esercizi specifici e mirati si tengono a debita distanza, con più facilità, le tanto temute “zampe di gallina”, primo segnale del tempo che inesorabilmente passa rendendo la pelle meno giovanile.