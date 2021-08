Il vaccino causa infertilità e modifica il DNA? La riposta dell’ISS

Un anno fa continuavamo a dire: “speriamo di avere presto il vaccino in modo da uscire da questa drammatica pandemia”. Oggi che il vaccino è a nostra disposizione, che ce ne sono ben 4 da poter fare in tutto il mondo, si dubita sul da farsi tanto che dall’Italia agli Stati Uniti, le misure per accelerare la corsa al vaccino non sono mancate. Sono tante, troppe, le le fake news che circolano sui vaccini anti-Covid che circolano ormai da mesi. Notizie false e prive di fondamento che purtroppo alimentano la paura e il terrore. E che trovano terreno fertile soprattutto tra chi non ha una grande istruzione. E poi ci sono anche le persone ben istruite, che per non si sa bene quale motivo specifico, abbracciano queste fake news, pur sapendo di cosa si tratti, e le fanno loro continuando a diffonderle. Purtroppo si può fare ben poco, anche se i social, dove spesso queste notizie corrono alla velocità della luce, tendono a censurarle per vitare la dilagante disinformazione. Anche l’Istituto superiore di Sanità ha deciso di replicare in un vademecum anti ‘bufale’ messo a punto dal Gruppo Vaccini Iss alle tante fake news che circolano in rete. Iniziamo da alcune considerazioni che spesso sentiamo: il vaccino può causare aborti? Il vaccino può causare infertilità? E’ vero che il vaccino modifica il nostro DNA?

Le fake news sul vaccino: risponde l’ISS

Una cosa sicuramente utile questo vademecum anti fake news che però non servirà forse a molto, visto che chi ha queste convinzioni di base, difficilmente cambierà idea.

Il vaccino causa infertilità e aborti?

Al momento non c’è nessuna evidenza scientifica di un effetto negativo dei vaccini sulla fertilità maschile o femminile. Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino in gravidanza, le prime osservazioni, soprattutto dei dati Usa dove sono migliaia le donne immunizzate durante la gestazione, non hanno rilevato un aumento di rischio di effetti avversi per madri e neonati.

Il vaccino modifica il nostro DNA?

I vaccini anti COVID-19 non cambiano e non interagiscono in alcun modo con il DNA. Sia i vaccini a mRNA che a vettore virale forniscono istruzioni alle nostre cellule utili ad attivare una risposta immunitaria cosi’ da proteggere contro il Sars-Cov-2.