Le fake news sul vaccino anti covid: l’ISS fa chiarezza

In questi mesi ne abbiamo sentite dire davvero di ogni. E la cosa bizzarra è che non solo persone con poca cultura e con poca conoscenza dell’argomento si lancino in spiegazioni par scientifiche da brivido ma che anche molto medici e scienziati siano contrari al vaccino anti covid e contribuiscano ad alimentare il clima di notizie false che si respira in Italia, ma in generale in tutto il mondo. E così mentre in paesi come la Thailandia le persone scendono in strada per chiedere un maggior numero di vaccini, in paesi come l’Italia si manifesta contro il green pass e si continua a pensare che il vaccino sia un qualche siero sperimentale lanciato da Big Pharma e dai poteri forti-occulti per sterminare la popolazione mondiale. Non si capisce bene poi quale sarebbe lo scopo…Ma le fake news dilagano e mentre i social network, vero vettore di diffusione di queste notizie, cercano di contrastare la condivisione delle notizie false, anche l’ISS in Italia cerca di fare chiarezza, provando a spiegare perchè molte delle cose che si dicono su questo vaccino, non sono vere.

“Non si conoscono gli effetti a breve e lungo termine, i vaccini sono stati prodotti troppo velocemente e le uniche informazioni vengono dalle aziende”

Questa è una delle obiezioni maggiormente mosse da chi non vuole fare il vaccino e si definisce una sorta di “cavia”.

Il sistema di farmacovigilanza per i vaccini contro il Sars-Cov-2 è lo stesso di tutti gli altri farmaci e vaccini già approvati in precedenza. Dopo i risultati degli studi autorizzativi effettuati su decine di migliaia di individui di diversa età, che sono stati condotti anche in questo caso, vengono raccolte le segnalazioni dalle agenzie regolatorie nazionali e internazionali di possibili eventi avversi temporalmente correlate con la vaccinazione. In caso vengano evidenziati eventi avversi non manifestatisi durante gli studi autorizzativi, se dopo un’indagine approfondita viene sospettata o dimostrata una relazione causale con la vaccinazione, vengono aggiunti all’elenco delle reazioni avverse e che sono elencate nelle schede informative dei vari vaccini (farmacovigilanza post marketing).

Dovremmo essere ben lieti di avere almeno 4 vaccini a nostra disposizione ed essere grati agli scienziati che in meno di un anno hanno trovato una soluzione. E invece continuiamo a credere che sia tutto falso, che sia tutto contro di noi.

“I vaccini anti Covid sono sperimentali”