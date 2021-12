Evelina Flachi spiega come prepararci al Natale per non ingrassare

Mancano poche settimane al Natale e se seguiamo i consigli della dottoressa Evelina Flachi questa volta non chiuderemo le feste natalizie con i chili in più che ogni anno ci tormentano. I sensi di colpa arrivano solo dopo ma se giochiamo d’anticipo, come suggerisce Evelina Flachi, sarà semplice restare in forma. E’ importante prepararsi ai pranzi, ai cenoni, gli aperitivi e i dolci che consumeremo con amici e parenti. E’ sul mensile E’ sempre mezzogiorno di dicembre che la nutrizionista che ammiriamo da anni ci regala i consigli giusti in vista delle festività natalizie. Mentre Antonella Clerici e i suoi chef cucinano i piatti più golosi lei cerca di correre ai ripari. E’ ovvio che a Natale infrangeremo le regole che conosciamo bene e non avremo un’alimentazione bilanciata, ma come possiamo fare per non ingrassare pur mangiando, senza esagerare, le prelibatezze di quei giorni?

I consigli di Evelina Flachi per non ingrassare prima e dopo Natale

La nutrizionista ci dice di evitare le diete drastiche prima del Natale ma anche di non iniziare a festeggiare troppo presto mangiando sempre. E’ quindi fondamentale evitare di accumulare troppe calorie in eccesso ma allo stesso tempo dobbiamo concederci quei momenti di gioia e convivialità. E’ essenziale aumentare l’attività motoria giornaliera; se non possiamo andare in palestra cerchiamo di lasciare sempre a casa la macchina.

Ci sono dei cibi da evitare nei giorni che precedono le feste, quindi addio a dolci, fritture, alcolici, cibi molto salati ma anche niente digiuni, sarebbe anche peggio. Evitiamo quindi gli alimenti che sappiamo già mangeremo in abbondanza nei giorni di festa. Dobbiamo evitare di accumulare grasso addominale e ritenzione idrica.

Non dimentichiamo di bere molta acqua, almeno due litri al giorno, assumiamo anche tisane depurative. Preferiamo la verdura cruda o cotta al vapore. Scegliamo la carne magra o il pesce cotto in modo semplice, ovviamente via libera a passati di verdura e minestrone e centrifugati di verdura e frutta.

Quindi alleggeriamo i nostri menù prima delle feste, evitiamo le diete drastiche, beviamo l’acqua necessaria al nostro corpo e facciamo più attività motoria ogni giorno, magari anche durante le feste! Altri consigli sul cosa mangiare prima del Natale possiamo trovarli sul magazine E’ sempre mezzogiorno in edicola.

