Bambini nella fascia 5-11 anni certificazione verde e Green Pass: tutto quello che c’è da sapere

Bisognerà prendere un po’ la mano con tutte le nuove informazioni e le nuove regole entrate in vigore con i decreti di gennaio 2022. Per questo motivo il Governo ha pubblicato sul sito del Viminale una lunga lista di Faq che riguardano proprio il Green Pass e la certificazione verde. Oggi ci concentriamo sui dubbi che riguardano i genitori, in particolare le famiglie in cui ci sono bambini nella fascia che va dai 5 agli 11 anni. Come saprete, dal mese di dicembre 2021, anche per i bambini di questa fascia, è possibile accedere alla vaccinazione, i medici consigliano a tutti i genitori di aderire alla campagna vaccinale, perchè solo in questo modo si può mettere in sicurezza anche la salute dei più piccoli ( che da ieri tra l’altro, sono tornati a scuola).

Proprio per questo motivo, ci sono delle nuove regole per i bambini che hanno dai 5 agli 11 anni.

Per i bambini che ricevono le dosi di vaccino, viene emessa una Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, come già avviene per guarigione e test antigenico rapido e molecolare. Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall’obbligo di green pass per accedere ad attività e servizi in Italia, come indicato nel DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. La notifica di emissione della Certificazione verde Covid-19 viene inviata ai recapiti forniti dai genitori o tutori in sede di vaccinazione.

Vediamo ora quelle che sono le domande più frequenti e le risposte date dal Governo.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento, prendere mezzi di traporto locale o a lunga percorrenza.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Capitolo viaggi: è necessario avere il green pass?

I dubbi dei genitori riguardano anche i mezzi pubblici e quindi la mobilità dei bambini.

Il green pass da vaccinazione dei bambini al di sotto dei 12 anni è necessario per viaggiare?

No. Il green pass per vaccinazione è necessario solamente al fine di non sottoporsi all’isolamento fiduciario, qualora i bambini dai 6 ai 12 anni viaggino senza il/i genitore/i che fanno ingresso in Italia da un viaggio all’estero in uno dei Paesi di cui all’Elenco C o D: apre una nuova finestra, oppure per poter partire all’interno dei Corridoi turistici covid-free.

Il green pass ai minori di 12 anni non è richiesto per utilizzare il trasporto pubblico locale o altri mezzi di trasporto a lunga percorrenza sul territorio italiano.

I bambini che arrivano in Italia devono fare il tampone?

Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla presentazione del tampone.

I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi degli Elenchi C, D ed E: apre una nuova finestra.

Qualora oltre al tampone abbiano un green pass da vaccinazione o da guarigione saranno esentati dall’isolamento all’arrivo in Italia, laddove previsto. Se non hanno il green pass da vaccinazione o guarigione sono esentati dall’isolamento, a condizione che si sottopongano a tampone, se il genitore che li accompagna è in possesso di green pass da vaccinazione o da guarigione e di un tampone pre-partenza negativo, sempre in accordo alle regole stabilite dalle Ordinanze del Ministro della Salute.

Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

