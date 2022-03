La dieta di Noemi racchiusa in quattro consigli fondamentali

La forma fisica di Noemi è sotto gli occhi di tutti, dieta e allenamento hanno regalato alla cantante una nuova se stessa, quella che nascondeva e che ha dovuto tirare fuori per essere felice. Noemi non si riconosceva più, ha dovuto fare un percorso ben preciso per arrivare alla sua meta, per capire cosa le mancava. E’ bellissima, lo era anche prima ma oggi dopo la dieta, da quando ha capito come stare bene, in forma, lo è di più. Qualcuno ha criticato la sua scelta, molti altri vorrebbero seguire il suo esempio perché la sua più che una dieta è un modo di vivere sano. Noemi ha perso 15 chili ed è stata la dietista Monica Germani ad aiutarla. E’ l’ideatrice del metodo Meta, ovviamente ogni regime alimentare è personalizzato. Esistono quattro passi fondamentali che secondo la Germani portano al risultato. Anche Noemi ne ha parlato e il suo esempio può essere uno stimolo per altri.

I quattro passaggi per la dieta secondo Monica Germani

Per non fallire nella dieta iniziamo accettando il nostro corpo e le nostre abitudini, quindi una trasformazione interiore che va fatta mettendoci davanti allo specchio. Dobbiamo capire cosa ci affligge e cosa possiamo modificare del nostro stile di vita. Quali sono i punti deboli sotto il profilo alimentare ma per la Germani se siamo abituati all’aperitivo non dobbiamo abolirlo ma solo capire come farlo senza danni.

Il secondo consiglio è non avere fretta. Non si può perdere peso in poco tempo, bisogna lavorare prima su stessi, trovare la dieta giusta, le abitudini di vita giuste e poi mettete tutto in pratica. Il calo corretto è dell’1% del peso a settimana. Quindi se pesiamo 90 chili sarà 900 grammi.

Il terzo è non rinunciare a quello che ci piace. No alle diete assurde ma è giusto trovare un equilibrio tra ciò che ci piace e le quantità.

Ultimo consiglio è no alla sedentarietà ma dobbiamo trovare una forma di movimento che sa adatta a noi. Anche poco per iniziare può bastare, serve a scuotere il metabolismo, a migliorare circolazione e battito cardiaco. Ovviamente la costanza, quella è fondamentale.