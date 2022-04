Proteggiamo la pelle prima ancora di andare al mare: come fare

Stanno finalmente arrivando le belle giornate di sole. Anche se ancora non è estate piena, la primavera è sicuramente una stagione in cui tutti amiamo stare all’aria aperta, fare un picnic nei parchi oppure fare una passeggiata al lago. Noi magari non ce ne accorgiamo nemmeno eppure la nostra pelle in tutti questi casi, e in molti altri ancora, è esposta ai raggi del sole che ormai sono abbastanza forti. Il sole picchia, anche se non come in estate e dunque è il caso di cominciare a proteggere la pelle ancor prima di attendere giugno per andare al mare.

Proprio per questo motivo vogliamo iniziare a darvi qualche piccolo consiglio. Intanto sfatiamo il mito che la crema solare si utilizza solo d’estate. Questo è un prodotto veramente fondamentale da utilizzare. A maggior ragione se siamo a conoscenza del fatto che passeremo parecchie ore sotto al sole, al caldo. Non solo, spesso in primavera si va al parco a prendere il sole o si passeggia in montagna. O ci si scalda con il primo solo anche sul balcone di casa. Ebbene proteggere la pelle anche in queste occasioni, il fatto che non ci siano 40 gradi non cambia le cose…

E allora vediamo un po’ quali sono le prime accortezze che possiamo già iniziare a prendere da adesso.

Iniziare a proteggere la pelle prima ancora dell’arrivo dell’estate

Scopriamo insieme cinque prodotti perfetti per proteggere a pelle:

Garnier Ambre Solaire Dry Mist crema solare spray ultra-idratante: non è una crema grassa o appiccicosa ed è dunque piacevole anche l’applicazione. La formula di questo prodotto è veramente ultraleggera e si assorbe molto velocemente, senza lasciare tracce bianche su viso e corpo. Il prezzo per l’acquisto è di 7,95 euro. Per maggiori dettagli e per l’acquisto clicca qui

Adatto all’uso quotidiano, lo spray vanta una texture non grassa e una finitura invisibile, riducendo al minimo il disturbo del trucco.

La Roche-Posay Anthelios crema solare colorata anti-lucidità: è un gel crema a tocco secco che serve per il vis. Si tratta di una formula molto efficace che sfrutta un sistema fotostabile brevettato che è chiamato Mexoplex e che offre una protezione superiore contro i raggi UVA e impedisce anche che il sole danneggi la pelle esposta. Il prezzo è di 16.45 euro. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto

Questa crema solare si applica senza il minimo sforzo e si assorbe all’istante, per un finish ultra-secco e anti-lucidità. Senza parabeni. Non comedogeno. Dermatologicamente testato.

Avène Intense Protect SPF50+ Crema solare per Pelli molto Sensibili: questa formula offre una protezione UV molto alta senza causare irritazioni alla pelle. Il prezzo per l’acquisto è di 22,95 euro. Per maggiori informazioni e per l’acquisto on line clicca qui

Resistente all’acqua e biodegradabile, la formula si adagia sulla pelle con una protezione ad ampio spettro, lasciando la pelle morbida ed elastica, con una texture vellutata.

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Crema solare per il viso Spf 50: è un prodotto che serve per proteggere la pelle dai raggi UVA/UVB, che possono causare scottature, danneggiare la superficie delle cellule cutanee e far comparire segni di invecchiamento anche prematuramente. Il costo è di 30,95 euro. Per maggiori informazioni e per l’acquisto on line clicca qui

Leggero e senza oli, la crema solare Elizabeth Arden Eight Hour Cream SPF 50 promette di idratare la pelle usando la rivoluzionaria formula Eight Hour, proteggendo perfettamente la cute dagli effetti indesiderati dell’esposizione al sole.

Idéal Soleil crema solare anti-age: è composta da tè nero, vitamina A, vitamina C e acqua termale mineralizzante di Vichy e agisce prevalentemente generando una barriera contro i raggi UV e aiutando a correggere i danni già provocati dal sole. Perfetta anche per rendere più giovane la pelle. Il prezzo è di 14,45 euro. Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui

La crema solare leviga l’aspetto di linee sottili e rughe, illumina la pelle spenta, schiarisce le discromie e ripristina l’elasticità per una pelle visibilmente più giovane. La cute apparirà più pulita, luminosa e protetta dai segni dell’età.