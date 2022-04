Prendiamoci cura della pelle prima di andare a letto: cosa fare

Prendersi cura della propria pelle è sempre molto importante. Ci sono diversi modi per prendersi cura della pelle. Molto ovviamente dipende anche dal tipo di pelle e da quelle che sono le vostre esigenze, così come dai risultati che volete ottenere. Un momento perfetto per curare la pelle è senza ombra di dubbio la sera prima di andare a dormire. Dopo una lunga giornata di lavoro potrete prendervi del tempo per voi stessi e rilassare corpo e mente prima di riposarvi a letto. E’ anche per questo motivo che in tanti optano per la cura della pelle a fine giornata.

Sono tante le cose che si possono fare per curare la pelle prima di andare a letto. Ovviamente molto dipende anche dai prodotti che vogliamo andare ad utilizzare. Alcuni si possono utilizzare sotto la doccia, altri dopo un bel bagno caldo, e così via. E allora qui di seguito voliamo presentarvi alcuni tra i prodotti perfetti per la cura della pelle. Scopriamoli insieme.

Prodotti per la cura della pelle prima di andare a dormire

Ecco cinque prodotti che abbiamo selezionato direttamente per voi:

Westlab Sleep Bathing Salts: sono realizzati con sali di Epsom e del Mar Morto puri al 100%. Aiutano a rilassare e a preparare il riposo notturno. I sali da bagno sono vegani e sono arricchiti con lavanda, gelsomino e valeriana. Il prezzo per l’acquisto è di 8,95 euro. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Parliamo di un prodotto 100% naturale, vegano e non testato sugli animali.

Gel Corpo Aromatherapy Associates Revive: contiene pompelmo rosa, rosmarino, ginepro, pino e acqua di rose damasco. E’ un prodotto ottimale per quando ci si sente un po’ stanche. E’ inoltre utile per la cellulite e per la circolazione. Il prezzo è di 36,45 euro. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Consigli per l’uso: massaggiare la pelle tutti i giorni o a piacimento sulle aree specifiche, come ad esempio fianchi, cosce, pancia, caviglie, piedi.

Kit The Baby Mama Frank Body: è una vera e propria confezione che comprende tre scrub di lusso. Un pacchetto che offre la soluzione ideale per rilassarsi dopo una giornata impegnativa e che aiuta anche la pelle ad essere più liscia. Il costo del kit è di 27,95 euro. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Una maschera per gli occhi aggiunta ti permette di sentirti come una regina mentre ti addormenti, mentre la comoda borsa rende facile portare il tuo scrub corpo in viaggio. Il regalo perfetto per una futura mamma nella tua vita. Vi ricordiamo che il set contiene: Scrub al caffè originale 200g; Scrub al caffè di cocco 200g; Express-o Coffee Scrub 150g; Maschera sleep; Borsa in neoprene.

Sali Da Bagno Recover Westlab: con il salice bianco e l’arnica tra gli ingredienti, è perfetto per chi ha trascorso una giornata fisicamente impegnativa o ha lavorato molto in palestra. Il costo è di 4,95 euro. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Delicatamente profumati, i sali da bagno vegani rilasciano una fragranza irresistibile, permettendole di indugiare sulla vostra pelle e nell’aria.

Aveeno Skin Relief lozione corpo lenitiva con burro di karité: questa lozione leggera a rapido assorbimento fornisce un’idratazione intensa, contribuendo al tempo stesso a ripristinare la naturale barriera protettiva cutanea. Dunque davvero perfetta soprattutto per chi la pelle secca o delle irritazioni e vuole curare la pelle prima di dormire. Il prezzo è di 7,95 euro. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto

La pelle sarà morbida, levigata e nutrita, priva di residui oleosi o appiccicosi. La crema non contiene profumi.