Trattamento antirughe uomo: 5 prodotti di cui non potrai fare a meno

Per un trattamento antirughe ideale per uomo è necessario usare determinati prodotti, in grado di svolgere azioni contro l’invecchiamento della pelle. I brand più famosi, negli anni, hanno dedicato la loro attenzione anche alla pelle degli uomini. Col trascorrere degli anni, le rughe non colpiscono solo le donne, ovviamente. L’uomo si ritrova ad affrontare la presenza di questi inestetismi naturali allo stesso modo. Proprio per questo, oltre le creme fai da te esistono vari prodotti antirughe a cui è possibile affidarsi. Ma quali sono quei trattamenti di cui non potrete sicuramente fare a meno? Abbiamo selezionato ben cinque prodotti che potrebbero fare al caso vostro e che vi sorprenderanno.

Prodotti antirughe per uomo: i trattamenti ideali

Su Pinalli.it abbiamo individuato cinque trattamenti antirughe per uomo che vi conquisteranno. I prezzi variano in base al brand e al tipo di prodotto. Tenendo conto delle caratteristiche che più fanno al caso vostro, sceglierete il trattamento adatto. Indubbiamente, i prodotti antirughe per uomo devono possedere delle caratteristiche particolari. Per minimizzare le rughe giorno dopo giorno e avere un viso dall’aspetto più sano, è necessario usare prodotti che innanzitutto hanno la capacità di donare energia e vitalità alla pelle. Ma non solo, è molto importante che allo stesso tempo questi trattamenti proteggano la pelle tonificandola e idratandola. E chiaramente l’azione principale è quella di prevenire le rughe e i segni d’espressione. Vediamo ora insieme quali sono i prodotti antirughe per uomo che possiedono tutte queste caratteristiche.

SHISEIDO MEN Total Revitalizer Cream: Crema viso antirughe a 75,40 €. Si tratta di un prodotto anti-età ad alte prestazioni. Il suo compito è quello di contrastare i principali segni di invecchiamento e di mantenere il viso idratato per ben 48 ore. Sicuramente Shiseido ha sviluppato una crema idratante anti-età di grande efficacia. La pelle apparirà energizzata e rivitalizzata. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

KIEHL’S TRATTAMENTI ANTI-ETÀ Age Defender Moisturizer: Crema viso antirughe a 55,00 €. Un prodotto idratante anti-età che svolge una duplice azione. Infatti, leviga e rassoda la pelle. Allo stesso tempo, riduce la visibilità delle rughe e quelle linee sottili. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

COLLISTAR L’UOMO Attivi Puri Acido Ialuronico Idratante Liftante: Siero viso antirughe a 30,30 €. Questo è, invece, un innovativo trattamento viso, che contiene i principi attivi dermoaffini fondamentali per la salute della pelle per una un’azione mirata e la massima efficacia. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

DIOR Homme Dermo System Emulsione idratante riparatrice: Crema viso antirughe uso quotidiano a 61,70 €. Si tratta del primo trattamento dermatologico creato dal Centro di Innovazione Dior per la giovinezza della pelle maschile. Penetra rapidamente nella pelle per idratarla, affinarne la grana e darle un effetto mat. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

COLLISTAR L’UOMO Anti-Età Crema-Gel Energizzante: Crema viso antirughe a 40,20 €. Adatto a tutti i tipi di pelle, questo gel è un trattamento energizzante e anti-età specifico per l’uomo. Non è grasso ed è di facile assorbimento. Il suo composto è quello di donare energia, vitalità e contrastare la stanchezza e il grigiore del viso. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’



* Vi ricordiamo che i prezzi dei prodotti variano in base al momento del vostro acquisto e che spesso sul sito di Pinalli potrete anche trovare delle promo e molti codici sconto.