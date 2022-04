Caduta del capelli, le soluzioni CRLab: tutti i prodotti anticaduta

La caduta dei capelli è un problema che può avere cause differenti. Prima di ogni cosa, andrebbero fatti dei controlli in modo da escludere problematiche, come ad esempio l’alopecia che va contrastata con determinate cure. Anche in questi possono, comunque, tornare utili i trattamenti di CRLab. La Divisione Tricologica di questa azienda ha sviluppato delle soluzioni anticaduta con prodotti Sles Free, Paraben Free, Cruelty Free e dermatologicamente testati per mantenere l’equilibrio cute-capello. Che cosa si otterrà con l’uso di questi prodotti? Gli studi clinici garantiscono un certo aumento dello spessore dei capelli dopo soli tre mesi di trattamento. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio quali sono le soluzioni anticaduta proposti da CRLab.

Soluzioni anticaduta: i prodotti CRLab contro la caduta dei capelli

La caduta dei capelli rappresenta un forte disagio per chi la affronta. Ci sono varie cause che portano questo problema. Trovare le giuste soluzioni può, infatti, essere complicato. Sicuramente affidarsi a un parere esperto è la mossa perfetta per contrastare la caduta dei capelli. Bisogna aprire gli occhi soprattutto quando avviene tutto l’anno e in modo abbastanza evidente. In qualunque caso, i prodotti anticaduta di CRLab possono essere dei validi alleati. Sia sugli uomini, sia sulle donne, i risultati della linea Verde Anticaduta sono stati fantastici durante i test. I trattamenti proposti agiscono contrastando la caduta dei capelli e ridando volume, vitalità e vigore. Quest’ultimo è un dettaglio importante, visto che le folte chiome sono date, non solo dal numero, ma anche dallo spessore del capello.

Per raggiungere questi obbiettivi, CRLab ha creato dei prodotti contenenti principi attivi di derivazione naturale, come la Serenoa Repens e le cellule staminali vegetali di Mela. I bulbi saranno finalmente liberi di nutrirsi, generando così capelli folti e forti. Ma quali sono questi prodotti anticaduta? Indubbiamente, i kit anticaduta sono i trattamenti più efficaci. Lo shampoo, ad esempio, serve a completare tutto il lavoro.

Shampoo Anticaduta: un valido alleato per purificare, riequilibrare e nutrire. È disponibile al prezzo di 19,00 €.

Fiala anticaduta: il prodotto perfetto per dire STOP alla caduta dei capelli. Lo potrete acquistare al prezzo di 83,00 €.

Cerotto anticaduta Havogen 5: con la presenza di Serenoa Repens, questi 30 cerotti contrastano efficacemente la caduta dei capelli e stimolano la ricrescita. Il costo è di 77,00 €.

Kit Anticaduta di mantenimento a 96,00 €. Contiene il preshampoo, lo shampoo e la lozione per un mese. Si tratta di un trattamento che nutre il capello, rinforzandolo.

Lozione anticaduta antiossidante: nutre il follicolo pilifero contrastando la caduta. Avrete 10 lozioni da 6 ml monouso, create per attivare il microcircolo. È disponibile al prezzo di 44,00 €.

Kit anticaduta urto: un unico trattamento urto contro la caduta a 135,00 €. Si tratta del trattamento completo con il preshampoo, lo shampoo e la fiala.

Pacco 3 Cerotti Anticaduta Havogen per 90 giorni di Trattamento Havogen contro la caduta a 205,32, anziché € 231,00 €.

Pacco 2 Cerotti Anticaduta Havogen per 60 giorni di Trattamento Havogen contro la caduta a 138,28 €, anziché 154,00 €.

Preshampoo Anticaduta per riequilibrare il cuoio capelluto a 33,00 €.

Tricoglam Home Use: un dispositivo all’avanguardia con tecnologia LED contro la caduta dei capelli a 1.300,00 €. Questo è, invece, uno strumento di elevato valore tecnologico con la presenza di 105 LED. Tale tecnologia riattiva i processi metabolici delle cellule, migliorando la microcircolazione.

Chi ha già provato questi prodotti della linea anticaduta CRLAB ne è rimasto decisamente soddisfatto; la linea di questi prodotti rende i capelli più corposi, lucidi, morbidi al tatto e belli da guardare grazie a principi attivi, tutti di derivazione naturale, come la Serenoa Repens e le cellule staminali vegetali di Mela. Studi clinici certificati dimostrano che dopo 3 mesi di trattamento i capelli subiscono un infoltimento che va dal 17 al 23% di volume in più, con il 100% di pazienti soddisfatti.