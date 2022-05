Addio forfora: la soluzione antiforfora definitiva CRLab

La forfora è un fastidioso problema estetico, che crea a lungo andare un certo disagio. Ovviamente, quell’imbarazzante effetto neve sui capelli deriva da cause ben precise. Generalmente, la forfora secca è causata da una cute arrossata, secca ed esfoliata. Infatti, capita che sia accompagnata da un prurito fastidioso, che porta inevitabilmente a grattarsi la testa. Comprendere la natura di una problematica del genere è importante. Questi potrebbero essere sintomi di un’infiammazione dell’epidermide, causata da una poca idratazione. In questi casi potrebbe risultare difficile scegliere i prodotti antiforfora giusti. Tra i numerosi trattamenti presenti in commercio, vi segnaliamo la linea Viola di CRLab. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Eliminare la forfora: i prodotti antiforfora di CRLab

Esistono dei rimedi naturali per combattere questo problema dei capelli, ma potrebbero non bastare. La linea Viola di CRLab è caratterizzata da diversi prodotti, utili a contrastare la forfora e a lenire la cute, allo stesso tempo. Infatti, è stata progettata per svolgere ben due funzioni:

contrasta la forfora persistente e la desquamazione del cuoio capelluto;

ha una grande capacità lenitiva in casi di indolenzimento cutaneo, prurito e arrossamento.

Gli ingredienti permettono di aumentare l’idratazione della cute, con le loro forti capacità lenitive e antiinfiammatorie. Stiamo parlando, ad esempio, del ginepro, degli oli essenziali di jojoba, di arancio dolce e di acido salicilico. Per una rigenerazione profonda del cuoio, questi prodotti antiforfora di CRLab sfruttano gli Alfaidrossiacidi. Chi, però, presenta altre problematiche – oltre forfora secca, prurito e irritazione -, come caduta dei capelli, dovrebbe accettarsi di risanare il cuoio capelluto e poi eseguire il trattamento Anticaduta Linea Verde di CRLab. Ecco, intanto, quali sono i prodotti antiforfora da acquistare per un trattamento definitivo.