La dottoressa Caponigro consiglia quali farmaci mettere in valigia per le vacanze

Abbiamo seguito in tv per due anni in collegamento con E’ sempre mezzogiorno la dottoressa Sara Caponigro, la ritroviamo per la prima volta nel bosco con Antonella Clerici, finalmente non si parla più di covid ma di vacanze. Ottimo segno e non è un caso se Antonella Clerici ha voluto la dottoressa Caponigro ospite nel suo mezzogiorno durante l’ultima settimana di dirette. Non c’è più solo la speranza, questa volta si parte davvero, si preparano le valigie. Cosa mettiamo dentro? I consigli del medico di E’ sempre mezzogiorno sono ovviamente per la nostra salute. Non solo farmaci, la Caponigro suggerisce di portare sempre le creme solari, ovunque andiamo, non solo se siamo diretti al mare ma ovunque perché il sole in estate c’è sempre. Quindi in valigia le creme solari, attenzione però perché va sempre controllata la data di scadenza.

I farmaci da portare in vacanza

Ovviamente portiamo con noi i farmaci che prendiamo ogni giorno ma non devono mancare antinfiammatori, antistaminici, antipiretici, prodotti contro la nausea e per favorire la digestione ma anche per il benessere intestinale. Il suggerimento principale del medico di E’ sempre mezzogiorno è sempre quello di affidarsi al medico di base che ci conosce benissimo; lui saprà indicarci per esempio dei farmaci specifici in caso di allergie.

Se viaggiamo all’estero il consiglio è di informarsi sempre sulla sanità che troveremo in quel luogo. “Viaggiare sicuri” è il sito suggerito, semplice per informarsi, basta inserire la destinazione e avremo tutte le indicazioni sanitarie del luogo scelto. Ricordiamo che la tessera sanitaria ha valenza europea, abbiamo quindi diritto all’assistenza sanitaria se viaggiamo in Europa.

Altri consigli riguardano l’acqua. Meglio usare le bottiglie di acqua anche solo per lavare i denti, così come è importante fare attenzione al ghiaccio e non solo all’acqua che abbiamo nel bicchiere. Spesso pochi pensano a queste piccole attenzioni ma fondamentali per stare bene in vacanza.