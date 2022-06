Rughe ai lati della bocca: come eliminarle

Oggi vogliamo parlavi di bellezza. Con una premessa d’obbligo: non bisogna fissarsi sull’immagine che lo specchio restituisce ma provare a sentirsi sempre bene con se stesse, solo amandosi infatti, si potrà affrontare la vita con maggiore serenità. Ci sono però dei piccoli accorgimenti che riguardano la bellezza, che possono aiutarci a migliorare qualcosa che non ci piace, qualche difetto che noi consideriamo, evidente, ad esempio, le rughe ai lati della bocca. Il nostro consiglio ovviamente, è quello di andare oltre, di pensare a investire il tempo in modo diverso, ma i consigli, non possono che fare bene.

E’ il cruccio di tantissime donne quando si guardano allo specchio, quelle antiestetiche rughe ai lati della bocca risaltano sul viso facendo ricordare ogni volta il passare del tempo. Magari sarebbe stato meglio evitare di sorridere si domanda qualcuna, così i solchi naso genieni, le rughe che vanno dalla radice del naso al lato della bocca, non ci sarebbero. Invece, un sorriso vale molto più di una ruga e oltretutto esistono i rimedi che le eliminano o comunque le attenuano di molto donando un aspetto più giovane e fresco.

Come eliminare le rughe ai lati della bocca?

Dunque, come eliminare le rughe ai lati della bocca? Innanzitutto è indispensabile bere tanta acqua, soprattutto d’estate, se lo farete davvero già questo vi darà subito qualche risultato, poi indispensabile è l’utilizzo della crema giusta. In particolare vengono in aiuto i filler cosmetici, i migliori sono a base di acido ialuronico e di un complesso volumizzante che va a colmare le rughe profonde della bocca, così come della fronte, le famose e zampe di gallina e, ovviamente, i solchi naso genieni.

Ma per spianare le rughe ai lati della bocca con un effetto prolungato nel tempo l’intervento ideale e quello medico estetico attraverso iniezioni di acido ialuronico con cui si riescono a colmare i solchi nel giro di pochi minuti. L’intervento costa poche centinaia di euro per un effetto che dura qualche mese. Ogni anno ci sono dei passi avanti anche per queste tecnologie, per cui affidarsi a un bravo chirurgo, è sempre la cosa migliore da fare. Il nostro consiglio, resta quello che imparare ad amarsi per come si è , senza dover stravolgere il proprio aspetto fisico ( in molti casi ci si pente anche).

Dunque, continuiamo pure a sorridere rilassate, beviamo tanta acqua, abbronziamoci con cautela, usiamo le creme giuste e se proprio non ci piace quell’aria vissuta regaliamoci un po’ di acido ialuronico ma chiedendo aiuto sempre a mani esperte.