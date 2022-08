Bimbi in piscina: crampi e diarrea dopo il bagno, cosa può essere?

Quali sono i consigli da seguire quando si va in piscina con i bambini per ostacolare i germi presenti nell'acqua

I vostri figli hanno crampi e diarrea dopo aver fatto il bagno in piscina? Questa problematica si può presentare quando ci si immerge nell’acqua con il cloro. Non bisogna assolutamente sottovalutare i sintomi perché potrebbe esserci dietro un’infezione da parte di un particolare germe. Questo è resistente al cloro e può causare problemi intestinali al bambino. Il motivo? Può proliferare liberamente nelle acque delle piscine. Vediamo ora quali sono i sintomi d’allarme e i consigli da seguire durante una giornata in piscina con i figli.

Bambini in piscina: crampi e diarrea dopo il bagno, perché e cosa fare

Il cloro è un elemento capace di eliminare moltissimi germi. Ma è bene sapere che alcuni possono essere resistenti ai livelli di cloro che una piscina mantiene per poter nuotare. E uno di questi è, appunto, il germe Cryptosporidium che può causare crampi e diarrea nei vostri figli. In particolare, compaiono i seguenti sintomi: diarrea, crampi allo stomaco, vomito, nausea e febbre. Una quantità elevata di cloro nell’acqua, in realtà, può eliminare questo germe. Ma attenzione perché un quantitativo molto alto di questo elemento non rappresenta una sicurezza per gli esseri umani. Non si può nuotare dentro una piscina con troppo cloro, in quanto deve evaporare e non è possibile farci il bagno.

Questo fa capire che, dunque, sicuramente in una piscina la quantità giusta di cloro non riesce a sterminare il Cryptosporidium. L’incubazione dura 10 giorni e i sintomi solitamente passano entro due settimane, senza usare un trattamento in particolare. Questo vale nel caso in cui il bambino ha un sistema immunitario senza problematiche. Pertanto, il consiglio è sempre quello di chiedere il parere del pediatra di fiducia. Ma come fa il germe Cryptosporidium a colpire l’intestino? Capita di bere, per errore, l’acqua mentre si nuota. Ed è in questo modo che avviene l’infezione. Mentre il cloro neutralizza i germi mentre ci sono persone in piscina, si creno e proliferano altri ancora. Per questo, è importante non bere mai l’acqua della piscina.

I consigli da seguire in piscina con i bambini sono: