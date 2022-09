Evelina Flachi suggerisce come iniziare subito la dieta e cosa non fare

La nutrizionista Evelina Flachi dà due consigli per iniziare la dieta nel modo giusto ma attenti ad un errore

Evelina Flachi è nel cast di E’ sempre mezzogiorno, presente tutti i giorni con i suoi preziosi consigli. Consigli sull’alimentazione, sugli errori che si commettono a tavola e fuori dai pasti, sulla dieta che dovremmo seguire tutti o quasi tutti. Ogni giorno ci regala piccoli suggerimenti che messi insieme ci danno davvero un quadro completo per una dieta equilibrata, che faccia dimagrire, che ci restituisca la forma fisica persa nei mesi estivi. L’estate è finita e la nutrizionista Evelina Flachi ha subito dato due indicazioni ben precise ma ad Antonella Clerici e al suo pubblico ha anche spiegato che c’è una cosa che non va fatta. Sono vari i falsi miti, il credere ad azioni miracolose, Evelina Flachi fa cadere tutto, le basi restano sempre le stesse.

Evelina Flachi la dieta per dimagrire, come mangiare in modo corretto sempre

Non dobbiamo fare solo una semplice dieta che ci permetta di perdere quei chili in più che ci danno tanto fastidio ma abbiamo bisogno di uno stile di vita sano. Il primo consiglio che ascolteremo sempre è che bisogna bere acqua, bisogna bere sempre tutti i giorni. Evelina Flachi non si stanca mai di ripetere che vanno evitate le bevande con lo zucchero, quelle frizzantine che ci piacciono tanto. SI beve acqua e non deve mai mancare.

La dottoressa consiglia di iniziare sempre il pasto con una verdura, una qualunque. Antonella Clerici ha imparato a farlo e si sente molto meglio. Inoltre, cosa non va fatto: c’è chi consuma aceto ogni giorno e più volte al giorno. E’ vero che favorisce il funzionamento del metabolismo? Assolutamente no, questa è una bufala che porta più che altro al mal di stomaco. Quindi, tutto va mangiato con moderazione e anche con l’aceto non si può e non si deve esagerare. Un passo alla volta, per dimagrire beviamo tanta acqua, iniziamo ogni pasto con una verdura.