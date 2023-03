Primavera tempo di bevande detox: come purificarsi, 5 suggerimenti per 5 bevande

Arriva la bella stagione, vogliamo purificarci? Ecco come farlo in primavera con 5 bevande detox da preparare in casa

Primavera tempo di bevande detox, come possiamo purificarci nella bella stagione dopo gli eccessi invernali? Per chi vuole rimettersi in forma o semplicemente avere una sana alimentazione e prendersi cura del proprio corpo, la primavera può essere la stagione migliore per purificarsi. Abbiamo quindi pensato ad alcune idee per preparare delle bevande detox primaverili. Cosa possiamo preparare in primavera da bere? Ad esempio potremmo optare per dell’Acqua aromatizzata? Come si prepara? E’ molto semplice: tagliare a fette cetrioli, limoni e menta e metterli in una caraffa di acqua fresca. Lasciare riposare per almeno un’ora per permettere ai sapori di mescolarsi. Questa è solo una delle tante idee per una acqua aromatizzata perfetta in primavera. E non solo. Possiamo ad esempio preparare anche facilmente in casa dei frullati verdi: mescolare foglie di spinaci o di kale con frutta di stagione come kiwi, ananas e mele. Aggiungere un po’ di acqua o latte di mandorle per raggiungere la consistenza desiderata. Tra le altre bevande da preparare in casa, potremmo fare anche una Tisana di zenzero e limone: tagliare a pezzetti uno o due centimetri di radice di zenzero fresco e farli bollire in acqua per alcuni minuti. Aggiungere il succo di mezzo limone e un po’ di miele per dolcificare. E ancora, altre idee, nei nostri 5 suggerimenti per delle bevande detox da preparare in primavera. Che ne dite della Bevanda alla menta e cetriolo? Consigli per prepararla: frullare insieme un cetriolo, un mazzetto di menta fresca e un po’ di acqua. Aggiungere il succo di un limone e del miele per dolcificare, se necessario. E concludiamo con un’altra idea per chi ama il Tè verde. Lo prepareremo insieme al limone e miele: preparare del tè verde e aggiungere il succo di mezzo limone e un po’ di miele per dolcificare. Lasciare raffreddare in frigorifero per un’ora prima di servire.

Queste bevande sono ricche di vitamine e antiossidanti e possono aiutare a depurare il corpo e a rinfrescare la mente durante la primavera.

Acqua aromatizzata: tre idee per prepararla in casa

Ecco tre idee per preparare l’acqua aromatizzata:

Acqua aromatizzata al limone e menta: tagliare un limone a fette sottili e metterle in una caraffa d’acqua insieme a un mazzetto di foglie di menta fresca. Lasciare riposare in frigorifero per alcune ore per far amalgamare i sapori. Acqua aromatizzata alla fragola e basilico: tagliare alcune fragole a pezzetti e mescolarle con alcune foglie di basilico fresco in una caraffa d’acqua. Lasciare riposare in frigorifero per almeno un’ora. Acqua aromatizzata al cetriolo e limone: tagliare un cetriolo a fette sottili e un limone a pezzetti e metterli in una caraffa d’acqua. Aggiungere qualche foglia di menta fresca e lasciare riposare in frigorifero per alcune ore.

Queste bevande sono semplici da preparare e possono essere un’alternativa sana e gustosa alle bevande zuccherate o gassate. Inoltre, sono ricche di vitamine e antiossidanti, che possono aiutare a mantenere il corpo idratato e a migliorare la digestione.