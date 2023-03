Burro chiarificato perchè fa bene: cosa dobbiamo sapere

Il burro chiarificato è essenziale per una dieta sana ed equilibrata. Scopriamo perché e quali sono i suoi benefici

Il burro chiarificato, anche conosciuto come “ghee”, è un alimento che viene ottenuto attraverso un processo di separazione della parte solida del burro, rimuovendo l’acqua e le impurità. Ciò lo rende una forma di burro privo di lattosio e caseina, che possono essere difficili da digerire per alcune persone. Il burro chiarificato è anche ricco di acidi grassi a catena corta e media, che possono essere utilizzati come fonte di energia immediata dal corpo, e di vitamine liposolubili come la vitamina A, D, E e K. Inoltre, il processo di chiarificazione del burro ha un effetto di purificazione, eliminando alcune tossine presenti nel burro normale. E’ importante consumare il burro chiarificato con moderazione in quanto è ancora una fonte di grassi saturi. Inoltre, è importante scegliere un burro chiarificato di alta qualità e prodotto in modo sano, per evitare l’assunzione di sostanze chimiche dannose.

Perchè scegliere il burro chiarificato

Per una dieta sana ed equilibrata il burro chiarificato è essenziale. La chiarificazione del burro è un processo antico di oltre cinquemila anni. I suoi sviluppi e il suo uso è diffuso in tutto il mondo e ultimamente c’è stata una sorta di rivalutazione di questo alimento. Il burro chiarificato possiede numerose proprietà culinarie e non solo. Fin dall’antichità, il burro chiarificato è stato considerato un condimento, ma anche un elemento essenziale per i riti religiosi. Da alcuni anche una vera e propria medicina. Nei paesi orientali si pensa sia in grado di curare malattie importanti. È ottimo per una dieta sana ed equilibrata perché aiuta a migliorare la digestione e l’assimilazione del cibo. Molto utilizzato nei soggetti anziani, in convalescenza e nei casi di deperimento organico. Inoltre, prescritto nei disturbi dell’infertilità, nei problemi mentali e riguardanti il sistema nervoso. In India si afferma che è utile per la longevità umana. Utile anche per favorire la concentrazione e la memoria. Nonostante si tratti di un grasso, è il migliore per quanto concerne il rafforzamento del fegato. Aiuta anche a disintossicare l’organismo e a migliorare il nutrimento del sangue. Insomma, il burro chiarificato possiede una quantità inenarrabile di pregi, sia per una dieta sana ed equilibrata che per uso medico e non solo. Ad esempio, si usa anche per guarire le ferite. Ma cos’è il burro chiarificato? In sostanza, si tratta di un grasso puro che non contiene la caseina e l’acqua e può essere conservato a lungo, a differenza di quello normale. È utile per la preparazione del Ghee. Trattasi di un burro purissimo senza acqua e proteine. Un cucchiaino di burro chiarificato possiede 300 calorie. Insomma, se avevate dei dubbi o non conoscevate questo alimento e il processo di chiarificazione, adesso avete un modo in più per allestire la meglio la vostra dieta.

Il burro chiarificato non contiene lattosio

Il burro chiarificato o ghee, in genere, è privo di lattosio perché il processo di chiarificazione del burro comporta la separazione della parte solida del burro (che contiene il lattosio) dalla parte liquida (che contiene principalmente grassi). Il lattosio è un carboidrato presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, che alcune persone possono avere difficoltà a digerire.

Tuttavia, se si è intolleranti al lattosio, è importante assicurarsi che il burro chiarificato sia stato prodotto e preparato correttamente per evitare contaminazioni accidentali. Inoltre, è sempre importante verificare l’etichetta del prodotto per accertarsi della sua composizione e contattare il produttore in caso di dubbi o domande.

I nutrizionisti consigliano il burro chiarificato, o ghee, per diversi motivi. Innanzitutto, come ho già menzionato in precedenza, il burro chiarificato è una fonte di acidi grassi a catena corta e media, che possono essere utilizzati come fonte di energia immediata dal corpo. Inoltre, il ghee contiene vitamine liposolubili come la vitamina A, D, E e K, che possono supportare la salute della pelle, delle ossa e del sistema immunitario.