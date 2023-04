Con lo Yoga si dimagrisce? 5 posizioni utili a dimagrire

Con lo Yoga si dimagrisce? Ecco quali sono le 5 posizioni utili a dimagrire

Lo Yoga è una pratica antica che ha origine in India. È un’attività che aiuta a migliorare la flessibilità, la forza muscolare e il benessere mentale. Negli ultimi anni, è diventata sempre più popolare anche in Occidente, grazie ai suoi benefici per la salute e al suo potere di ridurre lo stress. Molte persone si chiedono se lo Yoga può anche aiutare a dimagrire. In effetti, alcune posizioni yoga sono in grado di bruciare calorie e di accelerare il metabolismo, contribuendo a una riduzione del peso corporeo. In questo articolo, esploreremo cinque posizioni yoga che possono aiutare a dimagrire e spiegheremo come fare la meditazione in ognuna di esse.

Lo Yoga e la perdita di peso

Lo Yoga può essere utile nella perdita di peso poiché aiuta a bruciare calorie, ridurre il cortisolo (l’ormone dello stress) e migliorare l’equilibrio ormonale. Inoltre, lo Yoga può aiutare a ridurre la fame emotiva, che è spesso responsabile di abbuffate eccessive.

Secondo gli esperti, lo Yoga non è un esercizio cardiovascolare intenso come la corsa o il nuoto, ma può essere utile per bruciare calorie in modo graduale e sostenibile. Inoltre, lo Yoga può aiutare a tonificare i muscoli, migliorare la flessibilità e ridurre lo stress, fattori che contribuiscono alla perdita di peso e al mantenimento di un peso sano.

5 posizioni Yoga utili a dimagrire

Ecco cinque posizioni Yoga che possono aiutare a dimagrire:

1. La posizione del guerriero 1 (Virabhadrasana I)

La posizione del guerriero 1 è un’ottima posizione per tonificare le gambe, i glutei e l’addome. Per fare questa posizione, inizia in piedi con le braccia ai lati. Poi, alza le braccia sopra la testa e piega il ginocchio sinistro in avanti, mantenendo il piede destro indietro. Mantieni la posizione per 30 secondi e ripeti con l’altra gamba.

Per fare la meditazione in questa posizione, concentra la mente sulla respirazione e sulle sensazioni fisiche nelle gambe e nell’addome.

2. La posizione del ponte (Setu Bandhasana)

La posizione del ponte aiuta a tonificare i muscoli del gluteo, dell’addome e delle cosce. Per fare questa posizione, inizia sdraiato sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. Alza i fianchi verso il soffitto, mantenendo le ginocchia allineate con le caviglie. Mantieni la posizione per 30 secondi e ripeti.

Per fare la meditazione in questa posizione, concentra la mente sulla respirazione e sulle sensazioni fisiche nella parte bassa della schiena e nell’addome.

3. La posizione del cobra (Bhujangasana)

La posizione del cobra aiuta a tonificare i muscoli della schiena e dell’addome e a stimolare il metabolismo. Per fare questa posizione, sdraiati sulla pancia con le mani sotto le spalle. Alza il petto e la testa verso il soffitto, mantenendo le braccia piegate. Mantieni la posizione per 30 secondi e ripeti.

Per fare la meditazione in questa posizione, concentra la mente sulla respirazione e sulle sensazioni fisiche nella parte alta della schiena e nell’addome.

4. La posizione del triangolo (Trikonasana)

La posizione del triangolo aiuta a tonificare i muscoli delle gambe, dell’addome e del torace. Per fare questa posizione, inizia in piedi con le gambe divaricate. Ruota il piede destro verso l’esterno e piega il ginocchio destro, mantenendo il piede sinistro dritto. Tocca il pavimento con la mano destra e alza l’altra mano verso il soffitto. Mantieni la posizione per 30 secondi e ripeti con l’altra gamba.

Per fare la meditazione in questa posizione, concentra la mente sulla respirazione e sulle sensazioni fisiche nelle gambe e nell’addome.

5. La posizione del ponte a gambe incrociate (Parivrtta Setu Bandha Sarvangasana)

La posizione del ponte a gambe incrociate aiuta a tonificare i muscoli dell’addome, delle cosce e dei glutei. Per fare questa posizione, inizia sdraiato sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. Incrocia la gamba destra sulla sinistra e solleva i fianchi verso il soffitto. Mantieni la posizione per 30 secondi e ripeti con l’altra gamba.

Per fare la meditazione in questa posizione, concentra la mente sulla respirazione e sulle sensazioni fisiche nell’addome e nelle gambe.

Cosa dicono gli esperti

Secondo gli esperti, lo Yoga può essere un’attività utile per la perdita di peso e il mantenimento di un peso sano. Tuttavia, è importante ricordare che lo Yoga da solo non è sufficiente per perdere peso in modo significativo. È importante combinare lo Yoga con una dieta equilibrata e l’esercizio cardiovascolare per ottenere i migliori risultati.

Inoltre, è importante ricordare che ogni persona ha un corpo diverso e le risposte individuali allo Yoga possono variare. È importante consultare il proprio medico prima di iniziare una nuova attività fisica.