Centrifugati estivi da fare in casa: 3 ricette per idratarsi e tenersi in forma

In estate è importante idratarsi nel migliore dei modi: ecco 3 idee per 3 ricette di centrifugati estivi da fare in casa

Con l‘arrivo dell’estate e delle temperature elevate, è fondamentale mantenere il corpo idratato e rinfrescarsi adeguatamente.

Tra le varie opzioni disponibili, bere centrifugati di frutta fresca rappresenta un modo delizioso e salutare per soddisfare la sete e fornire al corpo importanti nutrienti.

In questo articolo, esploreremo i benefici di bere durante la calda stagione estiva e condivideremo tre ricette di centrifugati facili da preparare in casa, che ti terranno in forma e ben idratato durante i mesi di giugno, luglio e agosto. E magari anche settembre se la bella stagione dovesse continuare.

Vediamo quindi 3 ricette per 3 centrifugati da fare in estate. Tre centrifugati estivi che devi assolutamente provare.

Bere tanto in estate: scegli i centrifugati-Ultimenotizieflash.com

Ricetta 1: Centrifugato estivo energizzante di anguria e menta

Ingredienti:

2 tazze di anguria fresca a cubetti

6-8 foglie di menta fresca

Succo di mezzo limone

Ghiaccio (opzionale)

Preparazione:

Metti l’anguria, la menta e il succo di limone nel frullatore o nella centrifuga. Frulla o centrifuga fino ad ottenere un composto omogeneo. Versa il centrifugato in un bicchiere e, se desideri, aggiungi del ghiaccio per renderlo ancora più fresco. Mescola bene prima di servire.

Ricetta 2: Centrifugato estivo tonificante di fragole e cetrioli

Ingredienti:

1 tazza di fragole fresche

1 cetriolo medio, pelato e tagliato a pezzi

Succo di mezzo limone

1 tazza di acqua di cocco

Ghiaccio (opzionale)

Preparazione:

Metti le fragole, il cetriolo, il succo di limone e l’acqua di cocco nel frullatore o nella centrifuga. Frulla o centrifuga fino ad ottenere una consistenza liscia. Versa il centrifugato in un bicchiere e, se desideri, aggiungi del ghiaccio per renderlo ancora più fresco. Mescola bene prima di servire.

Ricetta 3: Centrifugato estivo rivitalizzante di arancia e carota

Ingredienti:

2 arance, sbucciate e tagliate a spicchi

2 carote medie, sbucciate e tagliate a pezzi

1 cm di zenzero fresco, pelato e tritato finemente

1 tazza di acqua di cocco

Ghiaccio (opzionale)

Preparazione:

Metti gli spicchi di arancia, le carote, lo zenzero e l’acqua di cocco nel frullatore o nella centrifuga. Frulla o centrifuga fino ad ottenere una consistenza omogenea. Versa il centrifugato in un bicchiere e, se desideri, aggiungi del ghiaccio per renderlo ancora più rinfrescante. Mescola bene prima di servire.

Centrifugato alla carota-Ultimenotizieflash.com

I centrifugati estivi rappresentano una meravigliosa soluzione per dissetarsi, mantenersi in forma e ben idratati durante i mesi caldi. Con le ricette di centrifugati di anguria e menta, fragole e cetrioli, e arancia e carota, avrai a disposizione una varietà di opzioni gustose e nutrienti per affrontare l’estate. Sperimenta con diversi ingredienti e scopri le combinazioni che soddisfano i tuoi gusti personali. Prenditi cura del tuo corpo, goditi l’estate e tieniti fresco con questi deliziosi centrifugati fatti in casa.

Perchè è importante bere nella stagione calda