Un attimo di respiro il libro di Daniela Ferolla che racconta le sue buone abitudini

Un po’ guida, un po’ diario: il libro di Daniela Ferolla è un invito a prendersi del tempo per se stessi. La conduttrice nei mesi di lockdown che le hanno permesso di avere più tempo da dedicare a questo progetto, ha deciso di scrivere un libro, Un attimo di respiro, per raccontarsi e provare a condividere con gli altri tutto quello che ha imparato in questi anni. In giro per l’Italia, in giro per il mondo ma soprattutto nei piccoli centri che lei ama tanto. Un ritorno alle origini ma anche uno sguardo sul futuro con un mondo che cambia velocemente e che ha dei ritmi così frenetici che ci travolgono. Daniela invece ci invita a prenderci, come lei ha provato a fare, quell’attimo di respiro che può cambiare tutto. Dalle buone abitudini per ripartire, per ricaricare le pile, per impostare la vita in modo diverso, a quelle cose che spesso vorremmo fare ma per le quali non troviamo mai il tempo. Daniela Ferolla ci prova e invita a tutti a fare anche solo un tentativo: può essere la sana alimentazione, la cura del corpo con prodotti naturali fino a un cambio drastico di vita per un riavvicinamento alla natura. Consigli, idee, tutte cose che si possono fare senza grandi mezzi tra l’altro. Nel suo libro Daniela sceglie di dare anche delle ricette di famiglia e persino delle ricette per prodotti di bellezza da fare in casa. Si apre e si racconta con le playlist delle sue canzoni scelte per lo yoga, per le passeggiate, per ritrovarsi dopo una dura giornata di lavoro.

“Un attimo di respiro” di Daniela Ferolla, edito daRai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali da giovedì 15 aprile.

Daniela Ferolla una conduttrice di successo

Daniela Ferolla (1984) è giornalista e conduttrice televisiva. Nel 2001 ha vinto il titolo di Miss Italia, e da allora la sua carriera non si è mai fermata: dalla partecipazione alle serie Tv Orgoglio e Don Matteo, alla conduzione di programmi sulla moda in onda su Rai 5, fino al ruolo di inviata di “Uno mattina” e “La vita in diretta”. Dal 2014 al 2019 ha condotto “Linea verde”, e dal 2019 conduce con Marcello Masi “Linea Verde Life” in onda il sabato su Rai 1.

Perchè leggere il libro di Daniela Ferolla

Più che un vero e proprio libro, Un attimo di respiro è un insieme di consigli, di aneddoti e di suggerimenti che Daniela sceglie di condividere con le persone che la seguono o che magari per la prima volta la incontrano in una lettura. Nel libro infatti oltre alle ricette ci sono degli spazi per prendere appunti, consigli per la meditazione, consigli per lo yoga ma anche consigli per alcuni posti da visitare in Italia o per esperienze green da fare. Se volete prendervi un attimo di respiro e di leggerezza, questo è il libro giusto che vi farà compagnia e in qualche modo vi regalerà anche una vera e propria esperienza.