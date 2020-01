Crema alla bava di lumaca, buoni motivi per acquistarla

Tra le tendenze più recenti del settore cosmetico, il ricorso alla bava di lumaca è una delle più curiose e al tempo stesso diffuse. Da questo prodotto, infatti, viene ricavata una secrezione che contiene numerose sostanze di valore per la bellezza della persona: non solo peptidi e proteine, ma anche il collagene, l’acido glicolico, l’elastina e l’allantoina. La scoperta della bava di lumaca in ambito cosmetico risale al 1980, quando una famiglia cilena dedita alla raccolta di lumache si rese conto della bellezza e della morbidezza della pelle delle proprie mani. Solo 15 anni più tardi, dopo numerosi studi sono nate le prime creme alla bava di lumaca.

I vantaggi offerti dalla bava di lumaca

La bava di lumaca ha, in primo luogo, proprietà esfolianti dovute al contenuto di acido glicolico che la caratterizza: questo vuol dire che l’applicazione del prodotto favorisce una veloce esfoliazione, molto delicata e soprattutto naturale. Il merito è anche della presenza delle proteine e delle vitamine, grazie a cui la secrezione naturale di lumaca agevola meccanismi antiossidanti e cicatrizzanti.

Le altre proprietà

Non vanno trascurate, poi, le proprietà elasticizzanti, riconducibili alla presenza di elasticina: è grazie ad essa che la pelle si può mantenere giovane ed elastica. L’allantoina, invece, è sinonimo di proprietà rigeneranti: infatti, essa promuove la rigenerazione della pelle e facilita il turnover dell’epidermide, anche grazie alla moltiplicazione dei cheratinociti. In altre parole, le cellule vecchie possono essere rimpiazzate in modo facile e rapido dalle cellule nuove. Il contenuto di collagene, infine, aumenta e amplifica le proprietà ammorbidenti e idratanti: ecco perché la bava di lumaca è un prezioso emolliente, in grado di rendere la pelle morbida e tonica.

Dove si trova la bava di lumaca

I prodotti cosmetici a base di bava di lumaca vengono impiegati per contrastare le cicatrici cutanee, le rughe di espressione e i segni della vecchiaia, ma anche per ridurre gli arrossamenti e le smagliature più evidenti. Non solo: essi sono molto preziosi per chi vuole nascondere e alleviare i segni della pelle disidratata o le macchie. Anche le pelli a tendenza acneica possono trarre beneficio dalla bava di lumaca e dalle sue proprietà cicatrizzanti, che favoriscono la riparazione dell’epidermide.

Perché ricorrere alla bava di lumaca

I cosmetici che contengono la bava di lumaca sono adatti a tutte le età e includono unicamente ingredienti naturali: gli estratti sono ricchi di collagene, di elastina e di vitamine, elementi naturali che assicurano effetti benefici alla pelle. Un altro punto di forza di questi prodotti va individuato nell’assenza di parabeni, sostanze che risultano dannose per la salute umana anche quando sono presenti in concentrazioni ridotte. In più, vale la pena di notare che gli effetti delle creme con estratto di muco di lumaca sono immediati: nel giro di breve tempo si può verificare che i rossori causati dagli eczemi si affievoliscono, le rughe si distendono e le cicatrici scompaiono con facilità.

Dove comprare la bava di lumaca

Per comprare la bava di lumaca e cogliere l’opportunità di apprezzarne i suoi benefici si può fare riferimento a Nuvò Cosmetic, una linea interamente Made in Italy a base di lumaca. L’azienda possiede un allevamento di lumache tra le colline del Lago di Garda, nel Veronese, e produce linee di cosmetici curati in ogni dettaglio e realizzati nel pieno rispetto dell’animale. I principi attivi vengono selezionati e concentrati per consentire il conseguimento di risultati concreti. La salute degli animali viene monitorata in modo costante, così che la materia prima estratta sia ricca di principi e ad alto valore. Nuvò Cosmetic si pone, quindi, come il punto di contatto perfetto tra la conoscenza e la natura.

La crema alla bava di lumaca per il viso

Tra i prodotti che si possono acquistare sul sito di Nuvò Cosmetic c’è la crema alla bava di lumaca per il viso, disponibile nel flacone da 50 ml e consigliata per una pelle mista o grassa. La crema viso alla bava di lumaca 60% può essere utilizzata a tutte le età per una pelle setosa e vellutata: i dieci principi attivi che contiene agiscono in sinergia garantendo un effetto antiossidante e contrastando i segni del tempo. Con questo prodotto non ci si deve più preoccupare di un viso spento e stanco, grazie a una pelle sempre più idratata e luminosa per effetto del burro di mango e dell’acido ialuronico.

La crema alla bava di lumaca antiage

Un altro prodotto molto apprezzato dalla clientela di Nuvò Cosmetic è la crema antiage alla bava di lumaca, un trattamento intensivo finalizzato a contrastare l’invecchiamento della pelle. Di origine biologica, questa crema contribuisce ad alleviare lo stress cutaneo e al tempo stesso nutre la pelle. Si tratta di un prodotto nichel tested che può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile, apprezzato per la sua texture e per la sua azione calmante e al contempo protettiva.