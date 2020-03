Valerio Rossi Albertini spiega perché è importante lavare bene le mani e quali prodotti per igienizzare casa

Ce lo ripetono tutti di continuo di lavare le mani e a La vita in diretta Valerio Rossi Albertini spiega il motivo per cui è fondamentale farlo nel modo corretto. E’ importante lavare le mani a lungo e in ogni punto senza trascurare nemmeno un angolo di pelle perché il sapone scioglie il guscio esterno del virus. In pratica la spiegazione nel modo più elementare è che il coronavirus ha una membrana grassa che viene smembrata dall’azione del sapone. Questo il motivo per cui è sufficiente per le mani “solo il sapone” ma è indispensabile che siano lavate le mani come ormai sappiamo benissimo tutti. Se non abbiamo a disposizione il sapone gli igienizzanti per le mani sono perfetti. Sempre a La vita in diretta proseguono i consigli sul come igienizzare casa, in particolare sull’uso della candeggina.

DA LA VITA IN DIRETTA I CONSGLI PER PULIRE CASA

Ripetiamo che rispetto a prima del Coronavirus per chi puliva già casa in modo giusto rispettando le regole generali di igiene non deve fare tutto sommato niente di diverso ma è ben ripetere i consigli. Lo fa l’esperto ospite a La vita in diretta che sottolinea che non si può usare un unico prodotto per igienizzare tutta la casa, questo anche per motivi pratici, per non rovinare le superfici. La candeggina resta la regina di tutti i prodotti per sanificare, vanno diluiti 2 cucchiai di prodotto in 1 litro di acqua, qui gli altri consigli per usarla nel modo corretto. Adatta quindi per pavimenti e piastrelle, per materiali duri ma non per i metalli e il legno, si rovinerebbero, attenti anche ai tessuti. Per il resto ci sono in vendita tanti detersivi adatti per ogni ambiente e materiale, basta leggere le etichette.

Quante volte igienizzare casa? “Il coronavirus non fluttua nell’aria quindi se abbiamo sanificato l’appartamento e non entra nessun estraneo sanifichiamo solo gli spazi che condividiamo quando torniamo a casa dall’esterno. La pulizia approfondita va fatta ogni due giorni”. Per pulizia approfondita si intende quella classica che tutti dovremmo sempre fare, dai pavimenti ai bagni e così via.