Curiamo le unghie fragili dei piedi, attenzione anche alle vitamine

E’ arrivata l’estate e avere i piedi curati è importante ma non sempre facile. Unghie sfaldate e fragili possono essere un problema se durante l’inverno non le abbiamo curate. Nelle scarpe chiuse purtroppo può succedere che le nostre unghie si indeboliscano. Ma dobbiamo correre ai ripari e assicurarci delle unghie perfette che su un piede curato sono non solo belle da avere ma anche meno fastidiose per noi. Trovare un rimedio efficace affinché le nostre unghie non si sfaldino è spesso semplice. Ci sono alcune cose da cambiare nelle nostre abitudini una è quella di evitare di acquistare smalti di bassa qualità. Controllare sempre le marche degli smalti e soprattutto non acquistare quelli a costi molto bassi che potrebbero dare fastidio non solo alle unghie ma anche renderci sensibili alle allergie. Anche l’alimentazione può essere un fattore importante, anzi molto importante.

PER LA SALUTE DELLE NOSTRE UNGHIE NON DIMENTICHIAMO DI BERE

Attenzione a non farvi mancare mai vitamine e idratazione perché in loro assenza anche le unghie saranno danneggiate. Una corretta alimentazione, un controllo all’assunzione di vitamine, bere i famosi 2 litri di acqua al giorno e smalti adeguati sono già un buon punto di partenza per evitare che le nostre unghie si indeboliscano e si sfaldino.

Possiamo poi utilizzare dei prodotti che aiutino le unghie dei nostri piedi, soprattutto se usiamo sempre lo smalto. Il tea tree olio è molto efficace al nostro scopo. Infatti applicandolo e massaggiandolo delicatamente sulle unghie possiamo non solo idratare e mantenere forti le stesse ma anche prevenire eventuali formazione di micosi e funghi che in estate sono più facili da contrarre.

Utilissimo inoltre per rinforzare le unghie farle “respirare” ogni tanto. Tra un cambio di smalto e un altro lasciate le vostre unghie qualche giorno senza colore, in modo da non aggredirle di continuo con agenti aggressivi. Vi raccomandiamo sempre la qualità, stiamo parlando delle vostre unghie e dei vostri piedi. Un piede in salute fa star bene e delle unghie curate sono sicuramente più belle.