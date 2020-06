Vitamina C, la troviamo in quali alimenti?

La vitamina C è una delle vitamine più importanti per il nostro corpo. Da sempre risuonano le parole delle nonne che dicono o dicevano di mangiare tante arance perché contengono vitamina C: “così sei più forte e non ti viene il raffreddore”. Avevano di certo ragione perché la vitamina C è importantissima e non dovrebbe mai mancare nel nostro corpo ma spesso siamo carenti ed è utile da assumere perché aiuta il nostro organismo, sotto forma di integratori sarà il medico a suggerire come fare. In quali alimento possiamo invece trovarla? Oltre che nelle arance, che sicuramente sono un fondamentale aiuto nei momenti di stress e indebolimento? La vitamina C non si trova solo negli agrumi ma anche in alcuni ortaggi e altra frutta quindi possiamo approfittarne e fare il pieno anche variando l’alimentazione.

LA VITAMINA C NELLA FRUTTA E NEGLI ORTAGGI E VERDURE

La vitamina C è contenuta nelle arance, come dicevamo, purché siano biologiche, buone quelle da giardino ma anche i cosiddetti tarocchi, una varietà così succosa e dolce. Via libera a un pieno di vitamina al mattino a colazione oppure nello spuntino pomeridiano. Sapevate che anche i kiwi e le fragole contengono vitamina C? Se le arance non vi piacciono o vi danno problemi perché magari soffrite di reflusso, allora preferite i kiwi o le fragole.

Inoltre, il pompelmo, il cedro, il mandarino, il bergamotto, il lime, tutti contengono vitamina C. Se preferite le cose naturali allora ogni giorno scegliete uno di questi frutti per aggiungere vitamina C alla vostra dieta.

Tra gli ortaggi che contengono vitamina C ci sono gli spinaci, i pomodori, i cavoletti di Bruxelles, i peperoni e anche negli asparagi potete trovarla. Mangiare tutti questi prodotti freschi e soprattutto senza contaminazione può dare un giusto apporto di vitamine al vostro organismo. Come vedete la vitamina C si trova in natura in questi prodotti quindi perché non approfittare. Bilanciate sempre la dieta perché come sempre un eccesso può portare fastidi.