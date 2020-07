Pepe bianco, lo utilizziamo in cucina ma anche come rimedio naturale

In cucina in genere usiamo il pepe nero ma quanti conoscono l’esistenza e gli usi comuni del pepe bianco? Il pepe bianco in cucina si sposa con il pesce in particolare o con la carne bianca ma non solo. Inoltre, ha delle proprietà importanti per il nostro corpo che però sono poco conosciute. Vogliamo parlarvi degli usi e delle proprietà del pepe bianco utilizzato anche come rimedio naturale per tante cose. Ricco di proprietà come la vitamina A, il calcio e il ferro, ma ricordiamo che anche il pepe nero e il pepe verde hanno tante proprietà. Il pepe bianco di origine indiana necessita per la sua coltivazione di ambienti caldi e umidi, potete tra l’altro coltivarlo anche in casa. Scopriamo come può essere utilizzato come rimedio naturale. Sicuramente è molto efficace per la digestione ed è un ottimo antipiretico (un po’ come la tachipirina ma ci sembra anche un po’ una esagerazione), stimola il metabolismo ed è utile per chi soffre di cataratta.

IL PEPE BIANCO UTILE CONTRO LA STITICHEZZA

Come vedete spesso alcune spezie che pensiamo possano servirci esclusivamente in cucina possono tornarci utili anche come rimedi naturali per diverse cose di cui soffriamo. I rimedi naturali o della nonna ci tornano a volte molto utili e il pepe bianco in questo caso è un rimedio naturale efficace in varie situazioni.

Il pepe bianco è frutto della stessa pianta del pepe nero ma cambia la maturazione ecco perché è più chiaro di colore . Se macinato e utilizzato per preparare una tisana possiede proprietà diuretiche e contrasta la stitichezza. Può essere utilizzato come antibatterico naturale anche applicandolo sulle parti che abbiamo bisogno di disinfettare, ma parliamo ovviamente di situazioni banali. In cucina è quindi consigliatissimo ed è un’ottima sostituzione del pepe nero per preparare anti cibi gustosi.