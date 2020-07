Aronia Nera, le proprietà benefiche delle bacche con ferro, vitamine e sali minerali

Probabilmente in molti non conoscono l’Aronia Nera! Si tratta di una pianta che ha delle proprietà benefiche decisamente interessanti. E’ conosciuta, più scientificamente, come Aronia Melanocarpa e nell’Europa Orientale viene definita come una vera e propria pianta medica e naturale. I suoi frutti sono delle piccole bacche nere che spesso vengono confuse con quelle di goji o con i più noti mirtilli. Ma quali sono le proprietà benefiche dell’aronia? Molteplici in realtà. Innanzitutto le bacche di aronia nera sono perfette per chi soffre di stress o di problemi psicofisici. In questo senso si possono assumere anche tramite il succo di aronia.

Le bacche di aronia nera: le molteplici proprietà di questa pianta simile al mirtillo

Andiamo più sul tecnico. Quali sono le vere proprietà benefiche dell’aronia nera? Queste bacche contengono ferro, vitamina C e sali minerali. Tutto ciò significa che sono assolutamente perfette per dare sostegno all’organismo, per proteggere i vasi sanguigni e contrastare disturbi di tipo cardiovascolare. Inoltre sono un interessante aiuto per chi soffre di emorroidi. Aiutano a pulire l’intestino e pure il tratto urinario oltre che il colon. L’aronia è anche un perfetto alleato per dimagrire. Le bacche contribuiscono ad eliminare il grasso e a contrastare la cellulite.

Aronia nera: dove si possono trovare le bacche per ricevere i benefici naturali

Seppure nel nostro Paese, l’aronia non è una pianta ancora molto conosciuta, le regioni italiane in cui si può trovare questa pianta con le sue particolari bacche sono davvero molte. L’aronia nera è facilmente reperibile nelle zone settentrionali dell’Italia ma la regione che la produce maggiormente è il Friuli Venezia Giulia. Si possono trovare nei mercati ma anche nei supermarket anche se il costo è un po’ elevato. Il prezzo delle bacche di aronia nera è circa sui 30 euro a chilo ma può arrivare anche a 40 euro. Sicuramente è però interessante conoscere meglio l’aronia soprattutto per i suoi particolari benefici del tutto naturali.

E voi conoscevate l’aronia nera e le sue proprietà?