Centrifughe con la frutta esotica: le più buone

E’ arrivata la stagione più calda dell’anno e non facciamo altro che cercare refrigerio in ogni modo. Un buon metodo, anche gustoso e salutare, per rinfrescarsi in queste bollenti giornate estive è sicuramente quello di bere delle centrifughe di frutta. In questo articolo vi daremo qualche consiglio sulle più buone ma ci concentreremo, in particolare, su quelle fatte con la frutta esotica. L’avocado, l’ananas, il mango, la papaya e il frutto della passione sono solo alcuni esempi. Ormai la frutta esotica è diventata molto apprezzata sia per il gusto sia per i benefici che ha per la nostra salute. Ma andiamo a vedere subito le centrifughe di frutta esotica più buone e scopriamo come prepararle in pochissimi passaggi.

Come preparare la centrifuga con il frutto della passione: è una delle migliori

La centrifuga con il frutto della passione è una delle più buone quando si tratta di frutta esotica ed è anche molto semplice da preparare. Gli ingredienti sono: 8 frutti della passione, 2 arance, 1 mango e 1 carota. Per preparare la centrifuga dobbiamo lavare e tagliare gli alimenti a metà per togliere la polpa dall’interno e poi centrifugare. Ovviamente potete gustare la centrifuga al frutto della passione insieme a dei cubetti di ghiaccio per renderla ancora più fresca e piacevole da bere.

Ananas, mango e papaya: una delle centrifughe più buone con la frutta esotica

Tra le migliori centrifughe con la frutta esotica c’è anche quella con ananas, mango e papaya. Oltre ad essere buonissima e fresca, anche questa bevanda è ricca di vitamine che portano benefici alla nostra salute e al nostro benessere. Ma scopriamo come preparare quest’altra centrifuga per rinfrescare le nostre giornate estive. Gli ingredienti che servono sono: un ananas, un mango e una papaya. In realtà dell’ananas ci basteranno soltanto tre fette. Dopo aver lavato per bene tutta la frutta e averla sbucciata possiamo subito centrifugare. Il consiglio è comunque quello di servire e gustare la centrifuga fresca.