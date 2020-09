Portachiavi con bottigliette gel mani e custodie da viaggio: un prodotto molto utile

Da quando abbiamo iniziato a convivere con il Coronavirus abbiamo capito quanto è davvero importante tenere le mani sempre ben pulite. Chi non ha utilizzato il pratico gel disinfettante in questi mesi? Sul web, sta impazzando un prodotto molto interessante che lo riguarda da vicino. Si tratta di un portachiavi contenente una bottiglietta. Dentro alla bottiglietta, ovviamente, si può inserire quello che si vuole ma, visti i tempi, è un accessorio sicuramente interessante per contenere il gel igienizzante per le mani. Essendo un portachiavi è decisamente più semplice da trovare rispetto alle caotiche borse o agli zaini pieni, molto pratico ma anche decisamente carino.

Arriva il portachiavi super carino per il gel disinfettante: è già una nuova tendenza?

Sicuramente nelle prossime settimane ne vedremo tanti in giro visto che sul web sembra già essere diventata una nuova tendenza. D’altronde dopo le mascherine fashion, possiamo aspettarci anche questo. Ma dove si trovano questi portachiavi così particolari e come sono fatti? I porta bottigliette sono facilmente reperibili su Amazon e hanno un prezzo abbastanza ragionevole.





















Ne esistono di varie fantasie: con i girasoli, con i fiori, con geometrie colorate ma pure in tinta unita, per ogni gusto. L’esterno del contenitore è in neoprene ed è impermeabile, dunque, anche con la fuoriuscita del gel non si danneggia. Sullo store online si possono anche acquistare in ‘pacchi’. Ad esempio, un pacco da 6 portachiavi che possono contenere bottigliette da 30 ml costa 15,99 euro.

I portachiavi per i gel igienizzanti: la soluzione perfetta e simpatica per i bambini









Ovviamente questi portachiavi non sono destinati solo agli adulti, ne esistono molti modelli pensati appositamente per i più piccoli. Dalle emoticon ai dinosauri, passando per gli animaletti e i dolci più golosi. Sono allegri e coloratissimi e possono essere una soluzione interessante soprattutto adesso, con la riapertura delle scuole.



Applicando il portachiavi fuori dallo zainetto, per esempio, il bambino potrà igienizzare le mani immediatamente senza toccare nulla e potrà trovare il suo tubetto di gel con molta meno fatica. Tra l’altro si evita pure il rischio di lasciare il gel aperto nello zaino e danneggiare libri e altri accessori.

Che ne dite di questo prodotto? Pensate sia utile?

