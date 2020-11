Quali sono i prodotti da usare in caso di incontinenza

Scegliere il prodotto più appropriato per una persona che soffre di incontinenza vuol dire tenere conto, prima di tutto, delle vere necessità del soggetto in questione, non solo dal punto di vista del comfort e della comodità, ma anche in relazione al tipo di incontinenza. Altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione riguardano, poi, le capacità mentali e funzionali dell’individuo. Per esempio, nel caso di un soggetto anziano che non si può muovere dal letto, sono da preferire i pannoloni a mutandina o i pannoloni per incontinenza sagomati. Le mutande assorbenti, in particolare, sono in grado di soddisfare anche i soggetti più esigenti, in virtù della loro capacità di garantire un livello di comodità molto elevato: sono progettate, infatti, per essere indossate come delle normali mutande intime.

Guida alla scelta

Non sono certo pochi gli ausili per l’incontinenza che si possono trovare in commercio, ognuno dei quali presenta caratteristiche ben precise. Tutti questi prodotti sono stati sviluppati e realizzati per le varie tipologie di incontinenza urinaria, grave o lieve che sia, ovviamente tenendo in considerazione i bisogni di chi è destinato a indossarli. Non bisogna dimenticare che l’incontinenza urinaria delle donne ha caratteristiche diverse da quella degli uomini.

Come sono fatti gli assorbenti

Gli assorbenti per incontinenza sono accomunati da alcune caratteristiche; tuttavia gli assorbenti uomo devono essere in grado di assorbire di più vicino al pene, nella parte frontale, mentre i dispositivi femminili devono concentrare la massima assorbenza sotto il perineo, nella parte centrale. Sul sito di A Mio Agio, è possibile scoprire una vasta gamma di prodotti per tutte le esigenze, in virtù di un catalogo completo che include non solo assorbenti e articoli per l’incontinenza, ma anche soluzioni per l’igiene e per le medicazioni. A Mio Agio si propone, dunque, come lo store online ideale per chi è alla ricerca dei più alti standard di qualità.

Le doti di un assorbente perfetto

Gli assorbenti migliori sono quelli che presentano un indicatore di cambio, un accessorio molto importante perché permette di sapere quando è ora di sostituire l’assorbente. In questo modo, non si corre il rischio di cambiarlo troppo in ritardo o, magari, troppo in anticipo, quando ancora non serve e sarebbe solo un disagio per il soggetto assistito. Il controllo degli odori, poi, è un’altra peculiarità da non sottovalutare: è importante che un assorbente abbia la capacità di far sparire i cattivi odori che sono dovuti alle perdite urinarie, in modo che chi deve indossare il pannolone non abbia problemi di discrezione.

La traspirabilità e la vestibilità

Nel novero delle qualità che non possono mancare a un prodotto per incontinenza ci sono la traspirabilità e la vestibilità. La prima, nello specifico, serve a evitare la comparsa di allergie e a prevenire il formarsi di irritazioni cutanee; per lo stesso motivo è indispensabile l’utilizzo di materiali anallergici per questi prodotti. Per quanto riguarda la vestibilità, è indispensabile che nel momento in cui si usa un pannolone ci si possa sentire bene e a proprio agio: affinché ciò possa avvenire, il prodotto deve essere ergonomico e contraddistinto da una linea discreta, tale da non far trasparire alcunché.

L’assorbenza del pannolone

È ovvio che il compito principale di un pannolone è quello di trattenere e assorbire i liquidi, così che non si verifichino fuoriuscite sgradevoli. Perché ciò sia sempre possibile, ogni ausilio assorbente deve essere in grado di assorbire i liquidi in tempi rapidi. Così il liquido non resta a contatto con la pelle, il che potrebbe essere fonte di disagio o addirittura provocare delle irritazioni. Sul mercato si trova una gamma molto vasta e variegata di ausili assorbenti, che differiscono gli uni dagli altri sia per la taglia che per la tipologia, oltre che per le caratteristiche di qualità.

Perché scegliere gli assorbenti monouso

Quel che è certo è che gli ausili assorbenti monouso rappresentano un supporto molto prezioso per chi ha problemi di incontinenza, sia per la loro capacità di assecondarne le esigenze, sia perché si tratta di prodotti poco invasivi, anche nel caso in cui il disturbo sia di una certa gravità. Diventa possibile, in questo modo, affrontare la quotidianità in condizioni di normalità e serenità.