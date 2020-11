L’igienizzatore di Ariete contro il Covid 19: caratteristiche e prezzo

Se siete in cerca di un regalo di Natale perfetto oppure avete semplicemente necessità di fare un acquisto simile, oggi vi parleremo dell‘igienizzatore di Ariete. Si chiama Sani Jet e ai tempi del Coronavirus è uno degli elettrodomestici più richiesti ed utilizzati. Non a caso in questi giorni avrete visto di certo anche il promo in tv di un prodotto che è diventato subito uno dei più venduti a marchio Ariete. Si tratta di un vero e proprio nebulizzatore igienizzante per la pulizia delle superfici ma pure degli ambienti da Covid 19. La soluzione è testata e ovviamente è efficace su tutte quelle superfici dove è circolato il virus. Ma cerchiamo di inquadrarlo ancora meglio analizzando le caratteristiche e il prezzo.

Sani Jet, l’igienizzatore di Ariete, eccolo nel dettaglio: come funziona e come utilizzarlo

Come si usa il Sani Jet di Ariete? Il procedimento per una corretta pulizia è davvero molto semplice. Bisogna sciogliere dell’acqua del rubinetto insieme ad una bustina di Sani Jet Clean che è ovviamente compresa nella confezione. Questa formula particolare creerà del cloro attivo 0,1% che serve proprio per disinfettare gli ambienti e le superfici. La pulizia con questo elettrodomestico di Ariete avviene in conformità con il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità Italiano Covid-19 n.5/2020 Rev. 2 del 25/05/2020. Dopo questo semplice e veloce passaggio sarà poi possibile nebulizzare e igienizzare la superfice che si desidera e che magari è stata contaminata dal Covid. Basterà prendere l’ugello e direzionarlo in corrispondenza della superfice per poi scegliere a piacere il livello di intensità per il getto. Quando ci impiega l’igienizzatore a rimuovere batteri e virus? Meno di un minuto.

Igienizzatore Ariete contro il Covid 19: dove acquistarlo e qual è il prezzo

Come ogni elettrodomestico, l’igienizzatore Ariete si può acquistare in tutti i negozi specifici ma anche in tanti store online. Noi ci siamo affidati direttamente al sito internet del marchio per capirne di più rispetto all’acquisto. Sullo store di Ariete, l’igienizzatore Sani Jet si può comprare ad un prezzo di 100 euro. Un costo non troppo alto, dunque, se consideriamo i benefici. Anche perché è un prodotto molto utile non solo in casi di Covid 19 ma pure per una corretta pulizia quotidiana degli ambienti domestici.

Le bustine con le ricariche hanno invece un costo di 30 euro.

Sani Jet è anche su Amazon

E’ possibile acquistare il prodotto anche su Amazon . In questo caso, oltre al sanificatore, dentro la confezione troverete anche:

200 MQ IGIENIZZATI CON 1 SOLA RICARICA: La polvere sciolta in acqua assume in pochi istanti una colorazione rosa, a indicare che la soluzione è attiva e pronta all’uso

10 BUSTINE: di soluzione igienizzante Sani-Jet Clean incluse nella confezione

Su Amazon al momento il prodotto è venduto a un costo di circa 80 euro.