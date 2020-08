Scegliere l’igienizzante perfetto per le mani

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus, i gel igienizzanti per le mani sono diventati i nostri migliori amici. Ci portiamo sempre dietro un gel, piccolo ma soprattutto utile, per contrastare il Covid e tenere sempre pulite le nostre mani. D’altronde gli esperti lo hanno detto, il virus che si deposita sulle mani si può eliminare lavandole o, se non si può, igienizzandole correttamente con un gel. Ovviamente prima di pulire le mani bisogna fare molta attenzione a non toccare il viso, anche se ormai sappiamo abbastanza bene come funziona. Dopo tanti mesi a contatto con questi gel, abbiamo sempre scelto quello giusto?

I gel igienizzanti perfetti per le nostre mani ai tempi del Coronavirus

Sono tantissimi i disinfettanti per le mani in commercio ad oggi ma come scegliere quello giusto, soprattutto all’epoca del Covid 19? Sicuramente un gel molto buono è un gel che contiene almeno una percentuale del 60% di alcol. Questo è l’ingrediente che ci deve interessare davvero. I disinfettanti con una percentuale di alcol minore a quella sopra citata sono da scartare. E tutti gli altri ingredienti che si leggono sopra al tubetto del gel? Di solito si tratta di componenti che donano al disinfettante un buon profumo. Questo lato sicuramente può interessare di più a chi ha una pelle particolarmente sensibile o soffre di allergie, in questo modo può valutare molto bene.

Il disinfettante rovina le mani? Niente paura

Lavando continuamente le mani con il sapone e disinfettandole spesso e volentieri con questi gel, la pelle inevitabilmente si rovina. La maggior parte di noi lo ha scoperto proprio da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Ma come possiamo fare per evitare irritazioni fastidiose alle mani o screpolature varie? Cominciamo con il dire che è tutta ‘colpa’ dell’alcol ma purtroppo è fondamentale utilizzarlo perché i gel siano davvero igienizzanti. Il consiglio migliore che possiamo dare, e che pure gli esperti suggeriscono, è quello di utilizzare una buona crema idratante dopo l’utilizzo dell’igienizzante per avere un effetto praticamente immediato.