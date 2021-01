Occhiali computer per proteggersi dalla luce blu: perchè scegliere Nowave

L’ultimo anno è stato ancora più complicato del solito e non solo perchè generalmente è abituato a passare ore e ore davanti allo schermo di un computer o a un dispositivo di questo genere. In tutto il mondo sono triplicate, se non quadruplicate le ore davanti allo schermo: per via della didattica a distanza, del telelavoro. Le abitudini sono cambiate davvero per tutti e molte più persone si sono rese conto di quanto sia importante proteggersi dalla luce blu generata dallo schermo. Non solo per chi ha già dei problemi alla vista, ma anche per i giovanissimi che passano praticamente ore e ore davanti al computer. Quando non ci sarà più la didattica a distanza, resteranno comunque tante le ore, per via dei compiti da fare, ma anche per le abitudini dei ragazzi di stare ore con un cellulare in mano, con il nemico “luce blu” con il quale avere a che fare.

Per questo è sempre meglio sapersi proteggere. E c’è un modo per poterlo fare: usando degli occhiali per il computer ( ma utili anche per qualsiasi altro dispositivo) che possano permettere di non avere problemi di lacrimazione, di arrossamento, di mal di testa. Gli occhiali che ci proteggono dalla luce blu infatti, sono utilissimi anche per quando guardiamo da un tablet le nostra amate serie tv. E visto che le maratone ormai, sono all’ordine del giorno, guardare una serie tv di 10 episodi con un paio di occhiali che ci proteggono dalla luce blu, è certamente la cosa migliore da fare.

Abbiamo avuto modo di testare con mano, gli occhiali prodotti dalla Nowave, giovane e solida azienda ligure, della quale oggi, scegliamo di parlarvi. Gli occhiali prodotti dalla Nowave sono davvero perfetti per chi lavora al pc per diverse ore, e non solo per chi ha bisogno di lenti graduate, ma anche per chi, non avendo altre problematiche, sceglie delle lenti neutre.

Perchè scegliere un paio di occhiali da sole Nowave?