Occhiali per Pc luce blu: proteggersi dal nemico luminoso

In questi ultimi mesi gli italiani si sono ritrovati in casa, sempre più spesso, davanti a un pc. E a differenza di quanto succede in ufficio, le ore davanti allo schermo, sembrano moltiplicarsi. Niente pausa caffè, niente chiacchiera con il collega. Le ore davanti allo schermo luminoso del PC si moltiplicano come anche i problemi agli occhi. Proprio per questo motivo è sempre bene non affaticare troppo la vista: tra Didattica a distanza, con l’aiuto ai figli sempre iper connessi, e tutte le ore di lavoro davanti a un computer, tablet o cellulare, i nostri occhi, iniziano a stancarsi molto di più rispetto a prima.

Per provare ad alleviare la situazione, anche per chi non ha problemi alla vista, e soprattutto per chi già porta gli occhiali (che, secondo una ricerca di cui abbiamo parlato qui, è addirittura più intelligente di chi non li indossa) , esistono diverse soluzioni. Una di queste è un occhiale che possa proteggere dalla luce del PC. Negli ultimi anni, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, sono nati degli occhiali specifici, pensati proprio per proteggere e “alleggerire” il lavoro compiuto dai nostri occhi ogni giorno.

E’ bene sempre ricordare che questi problemi causati dalla luce blu, non vanno sottovalutati. Quelli che all’inizio potrebbero sembrare dei semplici fastidi infatti, alla lunga potrebbero modificarsi e anche aggravarsi, provocando delle vere e proprie patologie come ad esempio la miopia o la maculopatia.

La luce blu e i problemi che può arrecare agli occhi

Quando si parla di luce blu e dei suoi effetti dannosi, ci si riferisce alla luce emessa dai dispositivi LCD e LED, come gli smartphone, tablet, TV e PC e dai sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. La luce blu emessa da questi dispositivi ha una corta lunghezza d’onda e presenta dunque una più elevata frequenza e energia.



La luce blu, tecnicamente invisibile poiché compresa tra i 380 nm e i 500 nm, influisce direttamente e pericolosamente sulla produzione della melatonina, interferendo con l’orologio biologico e il ritmo sonno-veglia (ritmo circadiano). Gli occhiali per schermare la luce blu non sono consigliabili solo per gli adulti ma sono perfetti anche per i bambini. Non solo per chi in questi ultimi 9 mesi ha passato molto tempo davanti allo schermo di un pc o di un tablet ma anche per il futuro. I bambini e i ragazzi passeranno sempre più tempo connessi ma anche davanti a un tablet per leggere o fare i compiti e proteggere la vista è davvero fondamentale.

Le proposte sul mercato per occhiali da pc

Esistono diverse aziende che hanno pensato anche a prodotti diversi per combattere l’affaticamento causato dalla luce di un computer. Ad esempio si possono acquistare degli occhiali blu che bloccano la luce e proteggono gli occhi davanti al computer o altri dispositivi tecnologici. Questo genere di prodotto tra l’altro aiuta anche a diminuire il mal di testa e anche l’insonnia che spesso viene causata proprio dalle troppe ore di lavoro davanti a un pc. Non a caso, tra i rimedi contro l’insonnia si consiglia sempre di non andare a letto subito dopo aver smesso di lavorare davanti a un computer.

Tra le altre aziende che propone degli occhiali per il pc che proteggono dalla luce blu c’è anche la Nowave .

Questa azienda ha pensato a una vasta collezione di occhiali che uniscono stile tipicamente italiano e innovazione di ultima generazione. Le lenti anti luce blu di NOWAVE aiutano a schermare i dannosi effetti della luce a bassa frequenza prodotta dai dispositivi digitali. Proteggono gli occhi e regalano un comfort visivo unico e duraturo, anche per i digital addicted più estremi. E ovviamente questi occhiali per il pc sono anche bellissimi da indossare. La Nowave offre anche la possibilità di acquistare on line gli occhiali per pc facendo anche una prova virtuale. Vi basterà andare sul loro sito, scegliere il modello, e quindi la montatura di occhiali che preferite, fare una prova virtuale per capire come potrebbe starvi e poi acquistare! La Nowave propone degli occhiali da vista, con lenti adatte per la luce blu, degli occhiali neutri per chi non ha bisogno di lenti graduate e anche degli occhiali da lettura.

Tre modelli di occhiali da computer

Gli occhiali neutri sono Occhiali senza gradazione, perfetti per chi non ha bisogno di gradazione non avendo problemi alla vista, perfetti anche se si indossano le lenti a contatto. Diminuiscono il tuo stress visivo grazie a speciali lenti protettive che filtrano la luce blu degli schermi.

Gli occhiali da lettura proposti da Nowave sono consigliati per chi vuole vedere meglio da vicino, in caso di presbiopia. Rilassano gli occhi e li proteggono dalla luce degli schermi. Leggeri e alla moda, pensati per la lettura e per lavori che richiedono sforzo visivo come bricolage o il cucito (le gradazioni vanno da +0.50 a +3.00).

E chiaramente poi ci sono anche gli occhiali da vista. Rispetto a un normale Occhiale da Vista, i Nowave diminuiscono lo stress visivo grazie a speciali Lenti da Vista che filtrano la Luce degli schermi e i raggi UV del sole.

Scegliendo un occhiale da pc di questo genere, potrete passare ore davanti allo schermo di un computer o davanti a un qualsiasi dispositivo di questo genere, dimenticando il mal di testa, i rossori agli occhi e tutte le problematiche che magari avete già toccato con mano una volta.