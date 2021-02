Sanificare la casa dopo essere guariti dal Covid-19: come fare, i consigli

Dopo essere guariti dal Covid-19 è necessario sanificare la casa. Si tratta di un lavoro che deve essere svolto con attenzione e che non può essere assolutamente evitato o sottovalutato. Infatti, è molto importante sapere come comportarsi se il virus è entrato nelle nostre case. Dopo essere risultati positivi e aver affrontato il Coronavirus nella nostra abitazione, si sente il bisogno di tornare alla normalità. Prima, però, è necessario sanificare le stanze della casa. A spiegare quali sono i passaggi migliori per una perfetta sanificazione, ci ha pensato il professor Pregliasco che ormai da un anno a questa parte, vediamo sempre più spesso in tv. I medici, i virologi, gli immunologhi sono diventati, loro malgrado, protagonisti dei palinsesti e abbiamo imparato a conoscerli.

COME SANIFICARE LA CASA: I PASSAGGI DA ESEGUIRE DOPO ESSERE GUARITI DAL COVID-19

Come sanificare la casa dopo essere guariti dal Coronavirus? A dare qualche consiglio al riguardo è stato il virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs, Fabrizio Pregliasco, su Fanpage.it. L’esperto fa sapere che le stanze a cui bisogna prestare la massima attenzione sono quella da letto, il bagno e la cucina. Queste sono indubbiamente le zone in cui si trascorre più tempo. Per svolgere una pulizia accurata dopo aver affrontato il virus, è necessario seguire determinati consigli.