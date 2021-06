Creme solari per neonati: come sceglierle e quali sono le migliori

Le creme solari sono assolutamente necessarie per proteggere la pelle e evitare scottature, a maggior ragione quando si parla di neonati bambini. La pelle dei piccoli è infatti molto delicata, ecco perché tutti i pediatri sconsigliano di andare al mare con i bimbi nelle ore più calde, quando il rischio di scottarsi è più elevato.

Applicare una crema solare ad alto fattore di protezione è insomma una mossa molto saggia per far sì che i più piccoli siano protetti dai raggi solari. Ma come scegliere la giusta crema solare e quali sono i prodotti più indicati per proteggere la pelle dei più piccoli? Ecco alcune delle info più importanti da sapere per effettuare una scelta consapevole.

Creme solari per neonati e bambini: come sceglierle

In linea generale, possiamo dire che per i neonati vanno sempre utilizzare creme con protezione totale, ovvero SPF di 50+. E’ importante usare creme specifiche per i bebè perché non ungono e non contengono elementi che potrebbero in qualche modo irritare la pelle, già di per sé così delicata. I bambini più grandi possono utilizzare anche una crema con SPF 30+ ma solo se non hanno la pelle troppo chiara, altrimenti anche per loro vale la regola dei neonati.

Quali sono le migliori creme solari per neonati e bambini

L’importante, quando si sceglie una crema solare che protegga la pelle dei più piccoli, è puntare sulla qualità. Ci sono molte aziende che mettono in commercio creme molto efficaci che garantiscono protezione sicura per i più piccoli. Ecco allora qualche consiglio su quali creme solari per bambini comprare.

Latte solare Avene 200 ml, spray per i bambini

Con un buon profumo e resistente all'acqua, facile da spalmare, questo latte solare ad altissima protezione è adatto per proteggere la pelle dei più piccoli.

Helan Sole Bimbi crema Spf50+: protezione sicura

Una crema perfetta per proteggere la pelle chiarissima e delicata dei neonati, soprattutto nei primi giorni di sole. Facile da applicare, in spiaggia è un prezioso alleato.

Crema solare neonati: Bionike Defence Sun Baby&Kid

Grazie alla sua speciale formula, questa crema pensata per i bambini garantisce massima distribuzione cutanea ed una migliore performance di filtrazione. La pelle dei piccoli sarà dunque protetta dai rischi di scottature.

Creme solari neonati: Anthelios Dermo-Pediatrics Latte Bebè

Offre una protezione molto alta e ad ampio spettro per la pelle delicata o a tendenza atopica dei lattanti. Si può utilizzare già a partire dai 6 mesi per proteggere anche i più piccoli dai rischi causati da una non corretta esposizione solare.

Sun System Baby, il latte solare per bambini di Rilastil

Si tratta di una emulsione fluida formulata appositamente per la pelle delicata dei bambini, molto resistente all'acqua, di facile applicazione e rapido assorbimento. L'ideale per proteggere al meglio la pelle delicata dei piccoli.