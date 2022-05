Testato per voi: CRlab Maschera Fango Shampoo perfetta per purificare il cuoio capelluto

Torna la nostra rubrica “Testato per voi” oggi vi vogliamo parlare di un prodotto che abbiamo iniziato a usare da qualche settimana e che consigliamo a chi ama prendersi cura dei propri capelli, con prodotti di ottima qualità. CRLAB è azienda leader mondiale nel settore dell’infoltimento e del benessere di cute e capelli. Ed è per questo che abbiamo deciso di testare uno dei loro prodotti. Vogliamo parlarvi della maschera fango e shampoo perfetta per chi anche in casa vuole ottenere, senza necessariamente andare dal parrucchiere, una detersione profonda del cuoio capelluto, con risultato ottimi sin dal primo utilizzo. Possiamo inoltre dirvi che molti parrucchieri scelgono di usare questi prodotti nei loro saloni, riconoscendone l’ottima qualità. Con il cuoio capelluto, non si scherza, ed è fondamentale prendersi cura dei propri capelli. Cosa otterremo usando questa maschera? La maschera fango e shampoo CRlab ha un elevato potere detossinante, per cui andremo a purificare il cuoio capelluto, magari dopo una settimana di stress. Non solo, usando questa maschera, otterremo anche un effetto purificante e lenitivo. Basterà usare una noce di contenuto del prodotto ( la quantità dipende anche da quanto sono folti i vostri capelli, ma non esagerate comunque) per ottenere un ottimo risultato. Dopo l’applicazione infatti, sentirete un immediato benessere, una sorta di freschezza e pulizia che ovviamente non si può provare usando un classico shampoo da supermercato.

La formulazione a base di argille è l’ideale per rimuovere dalla cute impurità e depositi come sebo e tossine. Per questo motivo, non appena metterete un po’ di prodotto nelle vostre mani prima delle detersione, sentirete anche il classico odore dei fanghi, vi sembrerà di essere alle terme.

Maschera Fango Shampoo Purificante CRlab

Come si usa la maschera, metodo di applicazione: Applica sul cuoio capelluto asciutto e massaggia con movimenti circolari. Lascia in posa 10-15 minuti, emulsiona con acqua ed effettua lo shampoo. Massaggiato sulla cute si trasforma in uno shampoo vero e proprio dalle proprietà idratanti e restitutive. Risciacqua abbondantemente.

Perchè scegliere questa maschera?

Bhè chi ama prendersi cura dei capelli sa bene che un impacco di fango massaggiato e lasciato in posa sui capelli serve a purificare, regolarizzare la produzione di sebo e a rivitalizzare. E se possiamo farlo, con una maschera già pronta all’uso che ha tutto quello che ci serve, allora il gioco è fatto. Non preoccupatevi per il forte odore della maschera: una volta che avrete lavato per bene i capelli, sentirete solo un buon profumo e i capelli saranno più morbidi e setosi anche al tatto. Il fango inoltre aiuta a ridare brillantezza alla chioma e per questo può essere perfetto in ogni stagione. La maschera potrà essere usata in primavera, quando magari i capelli sono più stressati ma anche in estate, quando li sfibriamo con troppi lavaggi e in autunno, quando tendono a cadere.

Per ottenere un effetto perfetto, vi consigliamo, dopo l’uso della maschera, di fare uno shampoo con il prodotto che usate generalmente per lavare i vostri capelli.

