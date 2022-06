Mestruazioni, cosa mangiare durante tutto il ciclo mestruale per provare a stare meglio

Che cosa dobbiamo mangiare duranti i giorni più difficili del ciclo mestruale? Quando abbiamo le mestruazioni, possiamo individuare alcuni alimenti da mangiare che ci possono anche aiutare a vivere un po’ meglio questi giorni, per alcune donne da incubo?

Impariamo a convivere con quei giorni ogni mese ma per alcune donne le mestruazioni sono un vero e proprio incubo a causa dei dolori, gonfiori, malinconia e irritabilità. Ma anche a questo c’è un rimedio che in tante non conoscono e non parliamo del ricorso a medicinali ma di un aiuto che arriva dall’alimentazione.

Partiamo dai bisogni che avvertiamo in quei giorni, ovvero dalla voglia di mangiare dolci, un aiuto che appare a volte indispensabile ma che di contro ci appesantisce peggiorando crampi e dolori.

Prima di individuare i consigli specifici per ogni fase del ciclo, è utile ricordare che esistono delle indicazioni generali, sempre valide:

seguire un orario dei pasti regolare ;

; bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Assumere un’adeguata quantità d’acqua è infatti importante per prevenire la cefalea da disidratazione e ridurre ritenzione idrica e gonfiore.

Scopriamo dunque che tra gli alimenti utili le verdure a foglia verde sono molto perfetti per merito del ferro e sali minerali.

Cosa mangiare durante il ciclo mestruale e i giorni più duri

Il pesce come tonno e salmone contiene omega 3 ed è perfetto per combattere crampi e saziare senza appesantire.

La carne rossa ricca di proteine e ferro non dovrebbe mancare.

Se preferiamo i legumi alla carne magari li frulliamo preparando golose zuppe. Spinaci e cavoli possono essere anche un altro valido alleato.

Il cioccolato fondente apporta magnesio, aiuta l’umore e in quei giorni è permesso ma senza esagerare.

Ancora più del cioccolato la frutta può aiutarci a placare la voglia di dolci. In particolare le banane perché ricche di potassio, per combattere i crampi, e la vitamina B6 che regola il glucosio nel sangue.

La frutta secca mangiata con moderazione ci fa recuperare ferro, magnesio, zinco, vitamina E e rame. Meglio preferire le mandorle e le noci.

I cereali integrali per molte sono indispensabili per regolare l’attività intestinale.

Un litro e mezzo di acqua è d’obbligo, semplice o con aggiunta di sali minerali. Indispensabile contro l’odiata ritenzione idrica, per il recupero dei liquidi e per dare una mano all’intestino. Meglio arrivare anche a due.

Almeno in quei giorni sono da evitare i cibi con troppi grassi perché favoriscono crampi e mal di testa. Così come non si dovrebbe assumere caffè e alcolici, responsabili dell’aumento di insonnia e di irritabilità.

I consigli dell’esperta

La dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista del Centro Scienze Natalità dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano consiglia anche di assumere un cucchiaino al giorno di semi oleosi macinati, efficaci per combattere il dolore: nella fase premestruale e mestruale semi di girasole e di sesamo; nella fase follicolare e ovulatoria semi di zucca e di lino. Nella fase pre ciclo, per provare a diminuire il gonfiore si può optare per tisane al finocchio o alla betulla, verdure crude e amare come rucola, scarola, carciofi, cavoletti di Bruxelles e radicchio. Per quanto riguarda invece la fase ovulatoria, dal 14esimo giorno del ciclo tipicamente, gli alimenti da prediligere sono quelli ricchi di fibre, che migliorano la flora batterica intestinale come: broccoli, cavoli, patate dolci e zucca, cerali integrali e legumi.