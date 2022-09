Prendersi cura del corpo dopo l’estate: la beauty routine perfetta di settembre

Qual è il percorso da seguire dopo le vacanze estive per permettere alla pelle di ritrovare la luminosità e la tonicità di prima

Dopo l’estate è importante prendersi cura del proprio corpo. A settembre si torna alla normalità e così alla routine di tutti i giorni. Nei mesi precedenti ci siamo goduti le vacanze senza pensare a diete e trattamenti. È arrivato ora il momento di farlo, con una beauty routine adatta a rimediare gli ‘errori’ commessi durante l’estate. Bisogna mettersi d’impegno e prendersi finalmente cura del corpo a settembre, con determinati trattamenti. Trovare quello più adatto alle proprie esigenze può sembrare un compito difficile. Pertanto, abbiamo deciso di darvi una mano e di indicarvi le migliori beauty routine per il corpo dopo l’estate.

Beauty routine dopo l’estate: come prendersi cura del corpo

Settembre rappresenta quel periodo in cui piano piano bisogna tornare alla quotidianità e salutare mare, vacanze e serate di festa. Di certo durante le vacanze è difficile concedersi a trattamenti o seguire un piano alimentare perfetto o evitare i raggi del sole. Bisogna trovare uno spazio nel proprio tempo libero per prendersi cura del corpo e tornare così in forma dopo l’estate. Ma quali sono i trattamenti da fare a settembre? Come quella del viso, anche la pelle del corpo necessita di cure dopo gli stress delle vacanze estive. Spesso ci si ritrova con secchezza e disidratazione, avendo trascorso giornate al sole, al mare e in piscina. È necessario trovare il giusto metodo per contrastare la pelle spessa e per far tornare la luminosità e la morbidezza. La beauty routine che vi consigliamo può essere adottata in qualsiasi periodo dell’anno, ogni volta che ne sentirete la necessità.