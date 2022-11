Quanta frutta e verdura devo mangiare in un giorno?

Quanta frutta e quanta verdura dobbiamo mangiare in un giorno? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Quanta frutta dovremmo mangiare in un giorno? Quanta Verdura dovremmo mangiare in un giorno? Cerchiamo di capirlo, comprendendo quelli che sono i consigli degli esperti e di chi suggerisce le giuste abitudini alimentari, sempre considerando che ogni organismo poi, ha i suoi ritmi, per cui ogni persona ha la sua storia e ha bisogno di un regime alimentare personalizzato.

In pochi consumano la giusta quantità di frutta verdura ogni giorno, voi sapete qual è? Siamo sempre qui a parlare di diete, regimi alimentari controllati, ma poi una ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità porta alla luce uno dei problemi principali degli italiani e della loro alimentazione. Prima infatti di preoccuparci di quanta pasta mangiare, quanti etti di pane ci sono concessi nell’arco della giornata, dovremmo dare uno sguardo a quanta frutta e verdura consumiamo. Rispetto alla dose giornaliera consigliata infatti, gli italiani sono molto poco ligi. Già, la ricerca dell’OMS ha infatti dimostrato che solo il 15% degli italiani, meno di un sesto di tutta la popolazione italiana, consuma la giusta dose di frutta e verdura.

Al di là della dieta e della linea, frutta e verdura sono fondamentali per assicurare al nostro organismo un apporto corretto di vitamine e fibre, fondamentali per il funzionamento del nostro corpo e per la sua salute. La cosa peggiore che emerge dallo studio è che solo 3 intervistati su 10 riconosce di essere poco dedito al consumo di frutta e verdura. Sette soggetti su dieci ritengono invece di non dover affatto aumentare le dosi e di consumare questi alimenti in sufficiente quantità. Troppo spazio ha invece sulle nostre tavole la carne che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe essere consumata non più di cinque volte al mese mentre in Italia secondo l’indagine gli intervistati mangiano carne almeno 3 se non 4 volte a settimana!

L’indagine è stata presentata a Milano ed ha coinvolto un campione di 800 persone, tutte italiane con un’età variabile dai 18 anni in su. Lo studio lancia insomma un pericoloso allarme alimentare mettendo in evidenza come le abitudini degli italiani siano oggettivamente da rivedere. Frutta e verdura costituiscono una delle componenti fondamentali dell’alimentazione di un soggetto sano, il trend invece in completa opposizione ha posto in evidenza la necessità di un’educazione alimentare maggiore che possa contrastare l’attuale tendenza a preferire alimenti tutt’altro che sani.

Quanta frutta si deve mangiare in un giorno?

Avrete di certo sentito dire che la frutta, fa sempre bene, per cui possiamo scegliere, anche in base ai nostri gusti, quando mangiarne. Sempre senza esagerare o senza pensare che la frutta possa prendere il posto di altri alimenti. Quindi, quanta frutta bisogna consumare, come minimo? Le raccomandazioni internazionali mettono frutta e verdura in un’unica categoria e ne prescrivono almeno 400 g al giorno. Pari a circa 5 porzioni quotidiane: una quantità che è entrata fra le regole auree mondiali per un’alimentazione sana ed equilibrata. Per capirci una pera equivale a circa 150 grammi, per cui potremmo mangiare una pera e magari una mela. Oppure una pera e una banana nelle fasi di spuntino giornaliero. Ricordiamo che la frutta è perfetta anche per una super colazione.

Ricordiamo che

Il consumo regolare di frutta come parte di una dieta sana può anche aiutare:

controllare la pressione sanguigna e il colesterolo

migliorare la salute dell’intestino e dell’apparato digerente

proteggere da alcuni tipi di cancro

Quanta verdura si deve mangiare in un giorno?

Oltre alle tre porzioni di frutta le linee guida nutrizionali ministeriali consigliano 2,5 porzioni di verdura da 200 g l’una (80 g solo nel caso delle insalate a foglia). Tirando le somme, si vede che il consumo quotidiano ideale di frutta e verdura sarebbe di circa 750 g. Oltre quindi a un paio di frutti al giorno, dovremmo mangiare una bella insalata, delle verdure grigliate o magari anche bollite o cotte in forno. La verdura è perfetta sia per il pranzo che per la cena. Contorni equilibrati ci permetteranno di assumere le giuste quantità.

I consigli della fondazione Veronesi

Per porzioni si intende, ad esempio, un frutto intero (mela, pera, arancia) o 2-3 piccoli (albicocche, susine), un piatto di insalata (almeno 50 grammi), un mezzo piatto di verdure cotte o crude, una coppetta di macedonia o un bicchiere di spremuta o di centrifugato. In generale, per un adulto con una dieta da 2000 calorie al giorno, si calcolano 50 grammi di insalata, 250 grammi di ortaggi (a crudo) e 150 grammi di frutta per ogni porzione.