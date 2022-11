Il Black Friday 2022 si avvicina: ecco come le farmacie online si stanno preparando all’evento

Anche le farmacie online si preparano al Black Friday con proposte su vari segmenti merceologici

Il Black Friday 2022 si sta avvicinando. Sarà il prossimo 25 novembre il giorno da segnare in rosso sulla propria agenda per non perdere le tantissime occasioni di acquisto di beni e servizi a prezzi molto vantaggiosi. Quando si parla di Black Friday il pensiero va subito al tech. In realtà il venerdì nero del commercio ha contagiato praticamente tutte le referenze e tutti i canali di vendita.

Oggi il Black Friday interessa anche comparti come quello della salute e della bellezza che fino a pochi anni fa erano esclusi da questa ricorrenza. E per quello che riguarda i canali di vendita, il Black Friday riguarda anche attività come le farmacie che mai si poteva pensare ipotizzare avrebbero potuto aprirsi ai maxi sconti del venerdì nero.

Proprio di una farmacia che opera anche online parleremo in questo articolo con l’obiettivo di cogliere le trasformazioni del comparto focalizzando l’attenzione su come le attività di questo tipo si stanno preparando all’evento 2022. La farmacia in questione è Farmacia Gaudiana.

Black Friday 2022: le offerte migliori saranno online?

Come abbiamo già anticipato in precedenza, il Black Friday ha oramai contagiato tutti i segmenti di vendita. Focalizzando il discorso sulle farmacie, dove attendersi le offerte migliori: nelle farmacie fisiche oppure online? Già in tempi normali, sono gli store online a proporre i prezzi più competitivi nelle varie gamme merceologiche. Non parliamo ovviamente di farmaci ma di tutti i prodotti collaterali a salute e bellezza. La lezione degli anni passati insegna che durante il Black Friday, i prezzi dei negozi online tendono ulteriormente ad essere ribassati.

Quindi se l’obiettivo è quello di risparmiare, il Black Friday 2022 sarà più generoso online che nelle farmacie fisiche. Proprio per vederci più chiaramente, vediamo come Farmacia Gaudiana, una delle più importanti farmacie online attive in Italia, si sta preparando all’evento.

Le promozioni di Farmacia Gaudiana per il Black Friday 2022

Da oltre 4 anni Farmacia Gaudiana partecipa al Black Friday. E’ questo un piccolo promato se si considera il segmento di mercato molto specifici in cui opera questa società.

In occasione del Venerdì Nero 2022, Farmacia Gaudiana sta preparando tutta una serie di offerte speciali per i clienti che comprano online. Se lo scorso anno furono attive promo molto aggressive su 6 brand top of mind nei rispettivi segmenti di mercato come Somatoline, Rilastil, Rougj, Ferzym, Bioscalin ed Urogermin, quest’anno le promozioni saranno molto più diffuse. Tanto per iniziare sul sito è stata creata la pagina specifica shop farmacia offerte dove saranno raggruppate tutte le promozioni del Black Friday. Secondo le indiscrezioni dei titolari, nella pagina indicata sarà possibile trovare creme per il viso e per il corpo, make-up di qualità, creme solari delle migliori marche ma anche prodotti per neonati come ad esempio pannolini, giocattoli, creme.

Sicuramente verranno lanciate delle offerte anche sul segmento degli integratori (quindi vitamine, anticellulite, controllo del peso, miglioramento della memoria) e novità nella novità negli scaffali del settore veterinario (cibo per animali domestici).

Per adesso la pagina riservata alle promozioni del Black Friday è in costruzione. Attenzione perché per visionare i prodotti in promozione non sarà necessario attendere giorno 25. Come affermato dai titolari di Farmacia Gaudiana, il periodo di promozione avrà inizio prima e terminerà dopo. Per tutta la settimana successiva al 25 novembre sarà possibile comprare tantissimi prodotti in offerta.

Novità di quest’anno, la creazione di un apposito form già oggi è possibile inserire i propri dati in modo tale da restare aggiornati su sconti e promozioni. Per questo segmento di mercato la creazione di un form propedeutico alla ricezione di una newsletter ha dimostrato di essere una scelta molto efficace in ottica fidelizzazione del cliente.

Appuntamento allora con il Black Friday 2022.