Per combattere la cellulite ecco la tisana agli agrumi da preparare in casa

Rimedi contro la cellulite: prepariamo in casa una tisana agli agrumi

Come possiamo combattere la cellulite con dei rimedi fai da te? Oggi proviamo con la tisana agli agrumi da preparare in casa. La cellulite è un inestetismo cutaneo caratterizzato da un’irregolarità del tessuto adiposo sottocutaneo, che si manifesta con un aspetto a buccia d’arancia sulla pelle. La cellulite è causata da una combinazione di fattori, tra cui la genetica, l’alimentazione, lo stile di vita e il metabolismo. La cellulite è comune nella maggior parte delle donne e può comparire su cosce, glutei e pancia.

La cellulite è la peggior nemica delle donne. Combatterla non è facile, ma si può provare a debellarla in vari modi. Uno di questi, è bere una tisana agli agrumi, utilissima per combattere la cellulite. La tisana è fai da te, e potrete prepararla tranquillamente a casa. Essa può costituire un valido aiuto nella lotta contro la cellulite. Assumetela almeno una volta al giorno, magari in abbinamento con l’applicazione di una crema anticellulite o dei fanghi. Anche la cavitazione è un ottimo rimedio contro la fastidiosissima cellulite. L’estate si avvicina ed è normale desiderare delle gambe più in forma, mettendo da parte il fastidiosissimo inestetismo che colpisce praticamente tutte. La tisana può dunque essere utile, ma è importante anche bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno. Seguendo questi consigli, potrete notare un miglioramento nelle zone considerate. Sarà importantissimo anche fare attività fisica e non avere una vita troppo sedentaria.

Come preparare in casa la tisana agli agrumi anti cellulite

Vediamo come preparare una tisana anticellulite agli agrumi.

Ingredienti:

Foglie di tè verde, 50 gr

Scorza di limone, 5 gr

Scorza di pompelmo, 10 gr

Scorza di arancia, 10 gr

Foglie di betulla, 25 gr

Preparazione:

Sminuzzare le scorze di limone, pompelmo e arancia, fatte essiccare in precedenza, e quindi già pronte. A questo punto, incorporate il tutto con le foglie di tè verde e con quelle di betulla. Otterrete così la vostra tisana agli agrumi anticellulite. Ponete quanto ottenuto in un contenitore di vetro, assicurandovi che si chiuda bene. In tal modo avrete la vostra tisana pronta per ogni volta in cui desideriate berla. La dose giusta per ogni tazza di tisana agli agrumi, è di due cucchiaini di composto, che devono essere lasciati in infusione per circa 10 minuti, affinchè possano rilasciare le loro proprietà.

Questa tisana, oltre ad essere utile per combattere la cellulite, ha anche un sapore molto gradevole.

Consigli per provare a combattere la cellulite

Ci sono diversi rimedi per combattere la cellulite, tra cui:

Esercizio fisico: l’esercizio fisico regolare, come camminare, correre, nuotare o fare yoga, può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e a tonificare i muscoli, riducendo così l’aspetto della cellulite. Dieta equilibrata: seguire una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine magre e carboidrati complessi può aiutare a mantenere il peso forma e a migliorare la salute generale della pelle. Massaggi: i massaggi possono aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e a rompere i depositi di grasso, riducendo così l’aspetto della cellulite. Trattamenti estetici: alcuni trattamenti estetici, come la mesoterapia, la cavitazione e la radiofrequenza, possono essere efficaci nel combattere la cellulite. Prodotti anticellulite: prodotti come creme, gel e oli possono essere utilizzati per aiutare a ridurre l’aspetto della cellulite, ma è importante notare che gli effetti possono variare da persona a persona.

Si consiglia di parlare con un medico o un professionista della bellezza prima di iniziare qualsiasi trattamento o modifica dello stile di vita, perché alcuni trattamenti o rimedi possono essere inappropriati o addirittura dannosi per alcune persone.